菜鳥調查官摸點摸到墳墓 破獲史上最大宗1608株大麻案

調查局破獲史上最鉅量1608株大麻案，破案契機原是台北市調查處菜鳥調查官蕭銘，在山間徒手摸到墳墓，經過拜拜祈求平安後，果然順利找到大麻農場，蕭銘在太魯閣號事故時坐第6車廂，但所幸僅有手腳受傷，同行表哥先是受困車廂，後來被救出，表兄妹驚險逃過一劫。

據了解，這已是台北市調查處今年以來，破獲第五座毒品工廠，兩座三級毒品、三座大麻工廠，近期破獲的新竹關西大麻工廠，調查官光是搬運扣押物大麻，就從清晨一路忙到晚上，全案尚有宗師級師傅在逃，檢方發布通緝。

調查官發現，毒梟集團竟將整片山頭剷平，整地搭建附設自動灑水設備的溫室，裡頭竟滿滿的全是大麻植栽，確認毒梟集團是先在桃園市廠房內培育大麻幼苗，待幼苗長成後再移置到偏僻山區農場，並在外圍種植一般蔬菜企圖掩人耳目。

緝毒人員在查扣大麻同時，尚未察覺東窗事發的邱姓毒犯，正好要駕車上山施肥，結果甕中抓鱉，當場被前後包抄攔獲，立刻就遭專案人員拘提到案。

台北市調查處獲報，販毒集團成員邱姓及虞姓男子，常深夜進出桃園市一偏僻廠房，又租用貨車頻繁往來廠房及新竹縣關西鎮山區，出動空拍機沿途監控鎖定可疑位置，先是在新竹找到大麻農場，扣押大麻毒品，地面人員摸黑前進關西鎮山區現勘，搜出1608株大麻，創下國內查獲大麻植株最高紀錄，市值估計約5億元。

調查局除在關西山區查獲數量驚人大麻植栽外，另在桃園市廠房查扣大批的專業催熟燈具、烘乾及包裝設備，若該批大麻植栽成功製成毒品流入市面，危害之鉅無法估計。