孫安佐涉在美製槍未遂 法院將找美國法專家當鑑定人

孫安佐遭控2018年間在美國製槍未遂，士林地方法院今開庭，重點在於找出學者擔任鑑定人鑑定美國法，檢辯雙方對於選擇鑑定人無共識，法官諭知，將由合議庭選定國內熟悉美國法的學者，當任鑑定人，用以分析美國法對於槍砲彈藥意涵。

士林地院審理孫安佐案，孫安佐在美國的行為若美國有處罰，我國才有審判權。法官在準備程序庭提出，應由鑑定人鑑定分析美國法典關於槍砲彈藥之意涵，由被告給付鑑定費用，提出適合的鑑定人選。

孫安佐在父親孫鵬陪同下出庭，在法庭上無表示意見，交由辯護人發言。辯護人稱，3位鑑定人人選都在國內法律系畢業後，前往美國取得法學博士，對於美國法造詣深厚；請鑑定人提供書面鑑定報告，鑑定內容應不需要交互詰問。

公訴檢察官稱，檢察官不會輕易放棄交互詰問，檢察官對鑑定人提出必要的問題，若鑑定人無法當庭回答，代表搜集的意見不完全。不知鑑定人有無了解美國法及我國刑法知識，光看報告沒辦法瞭解鑑定人的鑑定方法、鑽研程度，應要交互詰問鑑定人。

辯護人稱，聲請鑑定人鑑定是為了解美國法制對於槍砲彈藥的意涵及法治目的，再者費用由被告負擔，情況特殊，當初不知道3位鑑定人報價，如今價格明朗，才有建議的順序考量。

檢察官建議，法院除了向鑑定人行應鑑定事項，也建議法院向鑑定人註明檢察官的重點在於，去年10月14日中準備程序庭中的論述，及補充理由書。

法官諭知，關於鑑定人人選，檢辯雙方無共識，將由合議庭決定人選，並確認日後鑑定方法、報酬給付及所需時間；檢辯雙方可在今年5月7日前，具狀主張鑑定事項，法院彙整後提供鑑定人參考。全案候核辦。