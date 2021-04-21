停等紅燈男見警車心虛逆向急速逃跑 警追逐圍捕送辦

台東1名22歲莊姓男子昨傍晚開車行經市區道路時，見警方巡邏車在後方，竟虛心違規跨越雙黃線急速駛離，警方見狀立即追逐攔停，最後遭線上巡邏警成功圍捕，並從車上查獲毒品吸食器。訊後依公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，昨天傍晚5點半左右，一輛巡邏車執行勤務時，在市區正氣北路停等紅燈時，前方一輛黑色自小客車突然違規跨越雙黃線急速駛離，員警見狀立刻追上示意停車，但駕駛非但不配合，還一路違規超速、逆向、闖紅燈。

避免危害其他用路人安全，警方立刻通報線上巡邏警攔查圍捕，最後在中華路二段一處巷弄裡，將車輛攔停成功，所幸攔停過程無人受傷。員警將駕駛從車上拉出壓制，並從駕駛座旁搜出毒品吸食器，隨即將駕駛帶回派出所偵訊。