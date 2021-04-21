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獨／破紀錄！調查局破史上最鉅量大麻 1600株市值5億

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局破獲史上最鉅量大麻案。台北市調查處掌握可靠線報，指有販毒集團在新竹偏遠深山承租廠房，專門用來栽種大麻，意圖販售牟取暴利，緝毒幹員攻堅搜出1600株大麻，創下國內查獲大麻植株最高紀錄，市值估計約5億元，若不慎流入市面，可供吸食人次難以想像。

調查局航基站先前發生「丟失」6點5公斤安毒案，台北市調處查獲這批大麻時，對扣案物格外謹慎小心，但因數量實在太大，贓物庫根本放不下，市調處只好破天荒擺放在7樓大禮堂「陳列」，1600株大麻綠油油一字排開，場面相當驚人，連緝毒幹員都驚呼「從未看過大麼多大麻！」

據了解，這批大麻無論是成熟或幼苗皆有，1盆估計市價30萬元，若以1600株來計算，市值近5億元；為防止大麻遺失，市調處大禮堂外還有人分3班24小時重兵看守，除緝毒人員，任何人禁止進入，戒備森嚴。

台北市調查處3月中旬掌握線報，指有販毒集團在新竹承租大型廠房栽植鉅量大麻，由於大量大麻植株氣味濃厚，販毒集團利用偏遠深山、人煙稀少的特性，暗中栽種大麻株，緝毒人員根據線索跟監場勘3天，確認消息無誤攻堅搜索，果然緝獲1600株大麻、種植器具一批，由於數量真的太多，還出動多輛卡車載運。

據了解，緝毒幹員最早僅在製毒現場逮捕2名把風小弟，為溯源追查上游，對破獲大麻工廠一事保密到家，近日陸續緝獲上游共犯到案，檢察官依違反毒品防制條例聲押禁見獲准。

據指出，調查局高層日前原先有意對外說明破獲過程，但毒品防制處考量諸多因素暫時取消，一度將大麻株乾燥分裝送往贓物庫保管，近日又移回台北市調查處。

台中市刑大去年在南投縣鹿谷茶園查獲一處大麻植栽園，起出1361大麻植株，號稱治安史上查獲大麻植株最多件，如今紀錄已被調查局打破。

檢警破獲大麻株成品。圖／資料照片
檢警破獲大麻株成品。圖／資料照片

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