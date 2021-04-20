快訊

中職／不滿被叫雞排王 賴鴻誠對場邊球迷「吹粉」回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手上捏著毒品被查獲 女子辯「不清楚怎會出現在身上」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市45歲鄭姓女子今天下午與男友騎車因形跡可疑被內湖警方攔下，警方經她同意盤查，發現她手上抓著一小包裝有安非他命的夾鏈袋，鄭女否認是她持有，辯稱遭人栽贓。由於罪證確鑿，警方仍將她依毒品罪嫌送辦。

內湖警分局員警今下午5時巡邏時，發現鄭女與她男友兩人騎乘一台機車，鄭女坐後座，兩人騎車軌跡搖擺不定，警方認為可疑上前詢問，先查出鄭女是轄內毒品人口，又發現她手上正抓著一包夾鏈袋，經她同意後檢驗夾鏈袋內粉末，發現是安非他命，共0.6公克。

鄭女辯稱毒品不是她所有，不清楚怎麼會出現在她身上。警方懷疑鄭女是被警方攔下後準備將毒品丟包，手上還抓著毒品就被發現。

警方對她採尿，詢後將她依毒品罪嫌送辦，將追查毒品來源。

北市45歲鄭女持有0.6公克二級毒品安非他命，警詢後依毒品罪嫌送辦；警方檢驗白色粉末，檢驗劑呈現毒品反應。記者翁至成／翻攝
北市45歲鄭女持有0.6公克二級毒品安非他命，警詢後依毒品罪嫌送辦；警方檢驗白色粉末，檢驗劑呈現毒品反應。記者翁至成／翻攝

毒品 北市

延伸閱讀

與私梟鬥智 海關破壞性查驗準確度高達95%

影／「大奶妹」成販毒暗語 中警攔截轎車破窗抓小蜜蜂

毒咖啡包加水果粉「牛轉乾坤」 通緝犯課手遊200萬元

桃警街頭攔查意外緝獲K毒 警靠眼尖鼻聞嫌犯乖乖就範

相關新聞

高雄婦允50萬元「收了」丈夫 兩惡少大甲媽遶境後行凶

高雄杜姓婦人涉嫌教唆2名少年殺害曾姓丈夫，據調查，涉案少年目睹杜婦遭丈夫毆打，事後杜婦向少年抱怨丈夫外遇，才以50萬元要...

手上捏著毒品被查獲 女子辯「不清楚怎會出現在身上」

台北市45歲鄭姓女子今天下午與男友騎車因形跡可疑被內湖警方攔下，警方經她同意盤查，發現她手上抓著一小包裝有安非他命的夾鏈...

黑幫二代接任太陽會大同分會長 警掃黑逮8人組織送辦

天道盟太陽會大同分會長，因老大劉丁柱入獄，男子吳雨修接班分會長，吳涉嫌從去年底指使小弟在大橋頭地區打人討債，擾亂治安，日...

防堵黑幫槍擊案 新北警推靖土掃黑行動與黑蝙蝠專案

新北市日前發生重大刑案「八里槍擊案」，天道盟濟公會八里分會長林文章遭蔡姓槍手埋伏，中槍送醫不治，犯罪手法與近期多起黑幫槍...

懷疑丈夫外遇吵架 妻找2少年埋伏教訓竟誤殺丈夫

杜姓婦人懷疑丈夫外遇，與曾姓丈夫吵架被打，涉嫌找2名少年教訓丈夫，不料，2少年昨天趁曾下班拿刀堵人，其中1刀劃中他的右頸部，深及動脈，大量失血，延醫至昨晚不治。警方今天逮捕涉案的2少年及杜婦，深入追查案情。

新北年輕騎士撞貨車 手腳骨折傷重不治

新北市樹林27歲林姓男子今日下午一時許騎乘機車行經八德街時，與對向欲左轉的35歲賴姓男子駕駛的小貨車相撞，林男不幸身亡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。