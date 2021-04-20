手上捏著毒品被查獲 女子辯「不清楚怎會出現在身上」

台北市45歲鄭姓女子今天下午與男友騎車因形跡可疑被內湖警方攔下，警方經她同意盤查，發現她手上抓著一小包裝有安非他命的夾鏈袋，鄭女否認是她持有，辯稱遭人栽贓。由於罪證確鑿，警方仍將她依毒品罪嫌送辦。

內湖警分局員警今下午5時巡邏時，發現鄭女與她男友兩人騎乘一台機車，鄭女坐後座，兩人騎車軌跡搖擺不定，警方認為可疑上前詢問，先查出鄭女是轄內毒品人口，又發現她手上正抓著一包夾鏈袋，經她同意後檢驗夾鏈袋內粉末，發現是安非他命，共0.6公克。

鄭女辯稱毒品不是她所有，不清楚怎麼會出現在她身上。警方懷疑鄭女是被警方攔下後準備將毒品丟包，手上還抓著毒品就被發現。