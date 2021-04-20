聽新聞
test
0:00 / 0:00
手上捏著毒品被查獲 女子辯「不清楚怎會出現在身上」
台北市45歲鄭姓女子今天下午與男友騎車因形跡可疑被內湖警方攔下，警方經她同意盤查，發現她手上抓著一小包裝有安非他命的夾鏈袋，鄭女否認是她持有，辯稱遭人栽贓。由於罪證確鑿，警方仍將她依毒品罪嫌送辦。
內湖警分局員警今下午5時巡邏時，發現鄭女與她男友兩人騎乘一台機車，鄭女坐後座，兩人騎車軌跡搖擺不定，警方認為可疑上前詢問，先查出鄭女是轄內毒品人口，又發現她手上正抓著一包夾鏈袋，經她同意後檢驗夾鏈袋內粉末，發現是安非他命，共0.6公克。
鄭女辯稱毒品不是她所有，不清楚怎麼會出現在她身上。警方懷疑鄭女是被警方攔下後準備將毒品丟包，手上還抓著毒品就被發現。
警方對她採尿，詢後將她依毒品罪嫌送辦，將追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言