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黑幫二代接任太陽會大同分會長 警掃黑逮8人組織送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天道盟太陽會大同分會長，因老大劉丁柱入獄，男子吳雨修接班分會長，吳涉嫌從去年底指使小弟在大橋頭地區打人討債，擾亂治安，日前又因在堂口討債打人，旗下小弟遭人連開8槍。北市警局大同分局蒐報多時，今日收網破獲黑幫剷除毒瘤，逮捕吳男和7名小弟，全案依組織犯罪防制條例移送士林地檢署偵辦。

據悉，年僅25歲吳雨修是黑幫二代，父親生前是大橋頭幫角頭，綽號「大肚仔」人稱是芭樂票教父級人物，吳近年來跟在太陽會大同分會長劉丁柱「柳丁」身邊做事，在劉入監服刑後，接任分會長，放話要重整擴張大橋頭勢力。

全案起於，去年10月，吳男疑似經營賭場，與朋友鍾姓男子疑似分贓不均，相約談判，鍾男在環河北路、歸綏街口發現吳男車輛，凌晨1時許當街駕駛LEXUS車輛猛撞吳男車輛，且多次倒車、踩油門撞擊，兩車呈現t字型，鍾繼續踩油門向前，把吳男車輛撞上安全島，還下車持棍棒砸車。

警方查出，吳男涉嫌率領小弟在大同區多次鬧事打架，還涉嫌指使小弟在中山區泡沫紅茶店詐賭，被害人玩牌輸了幾十萬；今年2月間，吳男涉嫌夥同小弟，毆打迪化街二段一家土地公廟主任委員，當時吳等人棄車逃逸，警方扣車發現棍棒刀械及防彈背心。

吳男及楊姓小弟涉嫌把廖姓男子押回吉街堂口，持刀棍揮打，導致廖男頭皮、顏面撕裂傷；廖則在今年4月3日深夜持槍朝楊男連續開8槍，事後帶槍自首。

檢警今天循線逮捕吳姓男子及7名小弟到案，其中2人未成年，並在堂口等地查獲空彈殼、改造槍枝工具一組、賭博工具、本票借據及安非他命吸食器，全案依照組織、妨害秩序、恐嚇、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦，2人未成年移往少年法庭。稍早，檢察官複訊後，主嫌吳男、被開槍的楊男、劉姓男子15萬元交保，其餘小弟1萬至8萬元交保候傳。

警方破獲太陽會大同分會逮捕8人，依照組織犯罪防制條例送辦。圖／民眾提供
警方破獲太陽會大同分會逮捕8人，依照組織犯罪防制條例送辦。圖／民眾提供

未成年 賭博

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