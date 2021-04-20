防堵黑幫槍擊案 新北警推靖土掃黑行動與黑蝙蝠專案

新北市日前發生重大刑案「八里槍擊案」，天道盟濟公會八里分會長林文章遭蔡姓槍手埋伏，中槍送醫不治，犯罪手法與近期多起黑幫槍擊案類似。今新北市市長侯友宜出席新北治安會議，除了表揚遏止詐騙有功的銀行及郵局行員，並宣布「靖土掃黑行動」與「黑蝙蝠專案」強勢執法，要出擊掃蕩犯罪。

日前的「八里槍擊案」蔡姓槍手自首投案，警方懷疑整起事件有人教唆，與賭場糾紛、幫派恩怨有關，擴大偵辦。新北市政府警察局局長黃宗仁表示，警局為了貫徹治安政策，將搭配「靖土掃黑行動」與「黑蝙蝠專案」強勢執法，不因「八里槍擊案」有人投案而結束。

黃宗仁指出，「靖土掃黑行動」以案發地及鄰近五分局（蘆洲、淡水、林口、三重及新莊分局）規劃實施，針對轄內幫派活動地點、金流及治安要點，以優勢警力實施強勢場所臨檢及鄰近要道威力路檢。另結合環保局、工務局，加上交大、保大警力於轄內共同編組執行「黑蝙蝠專案」，擇定全數疑有幫派介入之場站、工地，所屬砂石及載重車輛必經路線及時段部署，實施逐車攔查及強勢取締。

另外，在新北治安會議上，侯友宜到新北市政府警察局針對遏止詐騙有功的銀行及郵局行員親自頒發獎牌，一共表揚表揚29案、30人，總共防堵詐騙金額約730萬元。侯友宜也呼籲民眾，依循一聽、二掛、三查證（165反詐騙電話查證）避免遭詐騙，確實保護好自己的荷包。