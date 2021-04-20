防堵黑幫槍擊案 新北警推靖土掃黑行動與黑蝙蝠專案
新北市日前發生重大刑案「八里槍擊案」，天道盟濟公會八里分會長林文章遭蔡姓槍手埋伏，中槍送醫不治，犯罪手法與近期多起黑幫槍擊案類似。今新北市市長侯友宜出席新北治安會議，除了表揚遏止詐騙有功的銀行及郵局行員，並宣布「靖土掃黑行動」與「黑蝙蝠專案」強勢執法，要出擊掃蕩犯罪。
日前的「八里槍擊案」蔡姓槍手自首投案，警方懷疑整起事件有人教唆，與賭場糾紛、幫派恩怨有關，擴大偵辦。新北市政府警察局局長黃宗仁表示，警局為了貫徹治安政策，將搭配「靖土掃黑行動」與「黑蝙蝠專案」強勢執法，不因「八里槍擊案」有人投案而結束。
黃宗仁指出，「靖土掃黑行動」以案發地及鄰近五分局（蘆洲、淡水、林口、三重及新莊分局）規劃實施，針對轄內幫派活動地點、金流及治安要點，以優勢警力實施強勢場所臨檢及鄰近要道威力路檢。另結合環保局、工務局，加上交大、保大警力於轄內共同編組執行「黑蝙蝠專案」，擇定全數疑有幫派介入之場站、工地，所屬砂石及載重車輛必經路線及時段部署，實施逐車攔查及強勢取締。
另外，在新北治安會議上，侯友宜到新北市政府警察局針對遏止詐騙有功的銀行及郵局行員親自頒發獎牌，一共表揚表揚29案、30人，總共防堵詐騙金額約730萬元。侯友宜也呼籲民眾，依循一聽、二掛、三查證（165反詐騙電話查證）避免遭詐騙，確實保護好自己的荷包。
除了詐騙案，侯友宜呼籲，只要查獲犯罪事證，請報請公安小組進行稽查，利用廣義治安（第三方警政）跨域整合團隊清除「治安汙染源」，也呼籲民眾倘發現賭博、槍械及毒品場所，立即打「110」向警方報案。他也指出，房東應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言