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馬祖岸巡隊新任隊長履新 分署長廖德成勉其鎮守海門

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖地區地理環境特殊，冬季面臨海象惡劣及大陸抽砂船時有越界，位置相對重要。海洋委員會海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮，於今日上午舉行，由金馬澎分署分署長廖德成主持，他也期許新任隊長陳柏璋未來要持續帶領馬祖岸巡隊，與第十一巡防區指揮部共同查緝走私與非法偷渡，防守海門。

這項佈達典禮於今天舉行，包括漁會總幹事曹成俤、第十海巡隊隊長呂志強及連江查緝隊副隊長許顥翰都列席觀禮。

廖德成期許榮膺新職人員，未來要強化民意交流，深入民心服務群眾，以堅定依法行政之立場，共同為馬祖地區盡心盡力；廖德成在典禮中也特別介紹，新任隊長陳柏璋上校，陸軍官校預官班87年班、國立台灣海洋大學碩士98年班、海巡研究班98年班及國防大學戰爭學院正規班105年班結訓，歷任中隊長、所長、參謀主任、大隊長、總隊長、隊長等職務，學、經歷完整豐富，且具備充實之基層實務經驗，品德操守良好，學識能力俱佳，在部屬眼中是位處事堅決，肯為部屬著想，有責任心的好長官，相信一定能帶領單位，創造更卓越績效，持續鎮守國之北疆―馬祖，展現海巡捍衛國土的決心。

廖德成表示，馬祖地區地理環境特殊，冬季面臨海象惡劣及大陸抽砂船、漁船越界問題，但在全體同仁共同齊心協力下，都能遂行各項任務；另因應防範新冠肺炎疫情及非洲豬瘟入侵我國，危害國人健康與生命安全，盼未來同仁們都能以最嚴謹的態度，最高的標準，寧可多做，不可少做，加強邊境安檢措施，全力杜絕疫情傳入。

海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，由金馬澎分署分署長廖德成（左）親自將誓詞交給新任隊長陳柏璋（右）。圖／馬祖岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，由金馬澎分署分署長廖德成（左）親自將誓詞交給新任隊長陳柏璋（右）。圖／馬祖岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，分署長廖德成親自跨海主持。圖／馬祖岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，分署長廖德成親自跨海主持。圖／馬祖岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，與會貴賓共同見證並合影。圖／馬祖岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十(馬祖)岸巡隊新任隊長佈達典禮今日舉行，與會貴賓共同見證並合影。圖／馬祖岸巡隊提供

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