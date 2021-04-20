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賭債糾紛 台南仁德砍人2重傷、2嫌犯收押

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區17日發生因賭債糾紛6人砍殺兩人重傷案，警方陸續逮捕6名犯嫌已昨天以殺人未遂、重傷害等罪名移請台南地檢署偵辦，林姓主嫌及王姓犯嫌檢方聲押禁見今天獲准。

警方指出，雖然犯案過程大致釐清，但是犯案動機涉及雙方百萬元賭債糾紛，有必要進一步追查事發原因及幕後犯罪集團，因而聲押禁見兩名主嫌，以利後續偵辦。

分局長洪頂力表示，雖劉姓及林姓是遭砍傷被害人，但案情背後因賭債糾紛潛藏犯罪結構，仍待後續追查釐清。為遏制此類暴力犯罪，必須要斷絕維生金流、寄生不法行業，查緝共構不法利益，將幕後分子繩之以法，否則偵破個案只能治標不能治本。

警察局長方仰寧表示，警方有維護治安的決心與能力，基於維護社會治安，有保護民眾生命財產安全，讓民眾免於恐懼的職責，掃蕩不法仍需由司法重判嚴懲，才能杜絕非法。

台南仁德砍人兩重傷，牽涉賭債待追查主嫌2人聲押禁見法院裁准。記者周宗禎／翻攝
台南仁德砍人兩重傷，牽涉賭債待追查主嫌2人聲押禁見法院裁准。記者周宗禎／翻攝
台南仁德砍人兩重傷，牽涉賭債待追查主嫌2人聲押禁見法院裁准。記者周宗禎／翻攝
台南仁德砍人兩重傷，牽涉賭債待追查主嫌2人聲押禁見法院裁准。記者周宗禎／翻攝

殺人 方仰寧

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