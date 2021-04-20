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索錢未遂在老媽面前裝子彈 母大義滅親兒被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林男去年向母親黃婦索討生活費被拒，即當面拿出子彈填入槍管，恫嚇老母「好啊，給我試試看，我們來試試啊、我就把你毀掉」，致母親黃婦心生畏懼報警。台中地院依違反槍砲將林男判刑7月，併科罰金新台幣1萬元；又犯恐嚇危害安全罪判處拘役55日，得易易科罰金。

法官審酌，林男（54歲）無視法令持有違禁物，對社會治安潛藏一定程度的危害，又向母親索討生活費不成，即持手槍滑套作勢裝填子彈恫嚇母親，致老母畏懼不安，遂予以判刑，以資懲儆。

起訴書指出，2015年間，林男向綽號「小黑」男子，取得具有殺傷力制式子彈3顆、手槍槍管、滑套等物，再於去年8月9日清晨，在台中市區住處，因向母親黃婦索討生活費不成，即當面拿出子彈裝填進槍管並對母親恫稱「好啊，給我試試看，我們來試試啊、我就把你毀掉」，致母親黃婦心生畏懼。

經警於去年8月12日，持搜索票至林男住處執行搜索，當場查扣手槍複進簧桿1支、手槍槍管、手槍滑套、子彈3顆等，林男坦承持有子彈等，但辯稱沒有恐嚇母親，但黃婦指證歷歷，法官予以判刑。

林男去年向母親黃婦索討生活費被拒，即當面拿出子彈裝填，恫嚇老母，台中地院依違反槍砲將林男判刑7月，又犯恐嚇危害安全罪判處拘役55日。圖／本報資料照
林男去年向母親黃婦索討生活費被拒，即當面拿出子彈裝填，恫嚇老母，台中地院依違反槍砲將林男判刑7月，又犯恐嚇危害安全罪判處拘役55日。圖／本報資料照

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