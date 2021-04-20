影／「大奶妹」成販毒暗語 中警攔截轎車破窗抓小蜜蜂

台中市林姓男子無業，遭販毒集團吸收後變成販毒小蜜蜂，利用微信等通訊軟體，假借「大奶妹」的賣淫訊息，掩飾販毒，台中市刑大在去年7月間獲報後展開蒐證，並趁林在神岡區交易時，出動保大特警攔截車輛、破窗抓人，現場或毒咖啡、K他命的毒品，全案經移送後，林遭檢方聲押獲准，台中地檢署偵結依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵四隊在去年7月間偵辦毒品案，溯源追查毒品上手，發現綽號「眼鏡」的林姓男子（26歲），以微信暱稱「小生不才」在通訊軟體內假借「大奶妹」、「保證時數夠」等暗語販毒，警方認為，歹徒利用性交易等罪責較低的訊息攬客，掩飾刑責高的販毒行為。

全案經台中地檢署檢察官指揮後，在去年7月間得知林將在神岡區交易時，市刑大聯合台中保大特警，尾隨林轎車，等進林進入無尾巷弄停車時，趁機上前圍捕。

林見事跡敗露，立馬倒車突圍逃逸，所幸警方部署得宜，迅速數部車前後包夾，雖然林不斷衝撞，但特警立即以破窗器破窗、大聲喝斥，將林拖出車外控制現場，並在林車內、住處搜索，查扣毒咖啡包5包（毛重37.7公克）、K他命10包（毛重38.35公克）、K盤及手機2支等贓證物。

警方調查，林姓男子無固定工作，平日從事販賣K他命、毒咖啡包等維持生計，主要透過微信交易聯繫，接獲訂單後，再駕駛自己的汽機車外送交貨，全案移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，全案經台中地檢署偵結，依毒品危害防制條例的販毒罪起訴。

台中市警局為遏止毒品犯罪，戮力執行「安居緝毒專案」，從2018至2020年執行5波，成績斐然，是全國唯一連續5波都獲行政院評核為六都績優機關，將持續精進執行，以維治安並保護市民安全。