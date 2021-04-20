假造中獎5萬刮刮樂換新彩券 男依偽造證券罪起訴

夏姓男子買了刮刮樂未中獎，但他卻以筆刀、膠水假造中獎5萬的彩券，再趁彩券行電腦不能連線時，佯稱剛買的彩券中獎，並持假彩券兌換等值新彩券，雄檢依偽造有價證券罪起訴。

高雄地檢署起訴書指出，夏男先前買了刮刮樂未中獎，但他今年1月9日晚上11時多卻異想天開，在住處以筆刀、膠水等工具，將台彩公司發行的兩張刮刮樂彩券變造成中獎5萬元的彩券。

夏男1月10日凌晨持這兩張假彩券前往兩家彩券行購買同款刮刮樂，接著趁彩券行電腦凌晨0時許不能連線辨認彩券真偽時，向員工佯稱自己剛買的彩券中了5萬元（除稅後可領3萬9800元），再拿出同款的假彩券，兌換等值18張售價2000元的新彩券和現金3800元。

兩家彩券行員工事後驚覺受騙報警，夏男落網後除坦承犯案，也遭警方在住處搜出筆刀跟膠水，全案移請高雄地檢署偵辦，檢方依偽造有價證券罪將他起訴。