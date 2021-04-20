聽新聞
test
0:00 / 0:00
「你們不能這樣」男堅拒警強搜口袋 妨害公務獲不起訴
桃園市日前有男子行經酒駕路檢點，警方盤查後發現有毒品、強盜前科，要求檢查男子口袋，男子拒絕後欲騎車離開，過程一度發生拉扯，警員以男子催動油門要衝撞為由，以妨害公務罪名當場逮捕移送，桃園地檢署認為當下缺乏事證且男子已明確拒絕且為由，不起訴處分。
桃園楊梅的廖姓男子（46歲）去年8月28日晚間騎機車行經秀才路上的酒駕路檢點，警方盤查後發現廖是列管的毒品、強盜前科犯，經本人同意後查看皮夾、背包未發現可疑物。
警方稱，廖男神情慌張，左手緊握紙鈔放入口袋，疑似藏有毒品夾鏈袋，要求他伸出左手，廖拒不配合外還試圖吞下夾鏈袋未果，又腳踹員警、丟擲安全帽，並發動機車試圖離開並衝撞員警，涉犯妨害公務。
廖男否認妨害公務，辯稱雖同意警方查看皮夾、背包，但因為毒品夾在口袋中紙鈔內，當下已拒絕員警查看口袋，對方卻伸手要去搜自己口袋，還站成一圈包圍自己，覺得執法過當，一氣之下拿安全帽往地上丟，後來是聽到有警察說可以離開才騎上車，並非故意衝撞。
桃園地檢署勘驗案發時的密錄器影像發現，當時廖男被數名員警圍住，廖拒絕交付物品後，其中一名員警按著廖雙肩以防滅證，接著雙方發生拉扯，廖還一度大喊「你們不能這樣子」，員警隨後將廖壓制在地。後來廖男想要離開卻被警警方阻止，憤而持安全帽擲地，再度引發員警上前包圍，廖男疑似有催動油門，便被警方以妨害公務逮捕。
檢方認為，雖然警員懷疑廖男有藏匿毒品之舉措，但當下並沒有任何事證足以認定他有犯罪嫌疑，因此除非經廖男同意，理應不得搜索，廖既然明確表示拒絕受檢，便應讓他離去，警方所為已違反警察職權行使法第7條第1項第4款規定，屬違法檢查，廖男妨害公務不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言