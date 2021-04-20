「你們不能這樣」男堅拒警強搜口袋 妨害公務獲不起訴

桃園市日前有男子行經酒駕路檢點，警方盤查後發現有毒品、強盜前科，要求檢查男子口袋，男子拒絕後欲騎車離開，過程一度發生拉扯，警員以男子催動油門要衝撞為由，以妨害公務罪名當場逮捕移送，桃園地檢署認為當下缺乏事證且男子已明確拒絕且為由，不起訴處分。

桃園楊梅的廖姓男子（46歲）去年8月28日晚間騎機車行經秀才路上的酒駕路檢點，警方盤查後發現廖是列管的毒品、強盜前科犯，經本人同意後查看皮夾、背包未發現可疑物。

警方稱，廖男神情慌張，左手緊握紙鈔放入口袋，疑似藏有毒品夾鏈袋，要求他伸出左手，廖拒不配合外還試圖吞下夾鏈袋未果，又腳踹員警、丟擲安全帽，並發動機車試圖離開並衝撞員警，涉犯妨害公務。

廖男否認妨害公務，辯稱雖同意警方查看皮夾、背包，但因為毒品夾在口袋中紙鈔內，當下已拒絕員警查看口袋，對方卻伸手要去搜自己口袋，還站成一圈包圍自己，覺得執法過當，一氣之下拿安全帽往地上丟，後來是聽到有警察說可以離開才騎上車，並非故意衝撞。

桃園地檢署勘驗案發時的密錄器影像發現，當時廖男被數名員警圍住，廖拒絕交付物品後，其中一名員警按著廖雙肩以防滅證，接著雙方發生拉扯，廖還一度大喊「你們不能這樣子」，員警隨後將廖壓制在地。後來廖男想要離開卻被警警方阻止，憤而持安全帽擲地，再度引發員警上前包圍，廖男疑似有催動油門，便被警方以妨害公務逮捕。