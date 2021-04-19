警提醒「犯罪恐遭羈押」 鴛鴦車手反目卸責雙雙送辦
29歲尤姓女子與23歲林姓女友日前加入詐欺集團，擔任取款車手，近日在台北市一處郵局提領大筆現金，卻交代不清鉅款用途，經警方提醒，涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還急於將責任歸咎於對方，員警看了都直搖頭，詢後依法送辦，持續擴大追查幕後集團。
警方調查，尤女與林女4月9日下午4時許，到台北市南海郵局臨櫃提領76萬元現金，行員進行關懷提問時，2人含糊其辭，交代不清鉅款用途，行員見狀發覺異狀，報警處理。
轄區中正二分局南昌路派出所警員李侑政獲報到場，尤、林2人故作冷靜，供稱領款是為了支付網購生意的貨款，但李員刻意單獨詢問，2人便說詞不一，露出馬腳；經李員提醒，涉及犯罪可能遭警方逮捕送辦，甚至遭法官羈押，原本看似恩愛的情侶2人聽聞後，當場反目成仇，互相推卸責任，看得李員忍不住搖頭。
警方表示，事後員警透過165金融反詐騙平台及相關資料庫分析，發現尤女金融帳戶近期有多筆款項匯入，差點就被尤女領出轉手，全案詢後依詐欺罪嫌將尤、林2女送辦，將持續清查幕後詐欺集團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言