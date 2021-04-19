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警提醒「犯罪恐遭羈押」 鴛鴦車手反目卸責雙雙送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警方提醒涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還將責任歸咎於對方。記者李隆揆／翻攝
警方提醒涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還將責任歸咎於對方。記者李隆揆／翻攝
29歲尤姓女子與23歲林姓女友日前加入詐欺集團，擔任取款車手，近日在台北市一處郵局提領大筆現金，卻交代不清鉅款用途，經警方提醒，涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還急於將責任歸咎於對方，員警看了都直搖頭，詢後依法送辦，持續擴大追查幕後集團。

警方調查，尤女與林女4月9日下午4時許，到台北市南海郵局臨櫃提領76萬元現金，行員進行關懷提問時，2人含糊其辭，交代不清鉅款用途，行員見狀發覺異狀，報警處理。

轄區中正二分局南昌路派出所警員李侑政獲報到場，尤、林2人故作冷靜，供稱領款是為了支付網購生意的貨款，但李員刻意單獨詢問，2人便說詞不一，露出馬腳；經李員提醒，涉及犯罪可能遭警方逮捕送辦，甚至遭法官羈押，原本看似恩愛的情侶2人聽聞後，當場反目成仇，互相推卸責任，看得李員忍不住搖頭。

警方表示，事後員警透過165金融反詐騙平台及相關資料庫分析，發現尤女金融帳戶近期有多筆款項匯入，差點就被尤女領出轉手，全案詢後依詐欺罪嫌將尤、林2女送辦，將持續清查幕後詐欺集團。

警方提醒涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還將責任歸咎於對方。記者李隆揆／翻攝
警方提醒涉及犯罪恐遭送辦羈押，情侶2人瞬間反目，不僅坦承犯案，還將責任歸咎於對方。記者李隆揆／翻攝
中正二分局南昌路派出所警員李侑政。記者李隆揆／翻攝
中正二分局南昌路派出所警員李侑政。記者李隆揆／翻攝

詐欺 情侶 郵局

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