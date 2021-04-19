毒咖啡包加水果粉「牛轉乾坤」 通緝犯課手遊200萬元

林姓男子為避免警方查緝，只在租屋處賣毒咖啡包維生，仍被警方查獲。圖／警方提供 花蓮市42歲林姓男子因持有槍枝遭判5年成通緝犯，為避免警方查緝，只在租屋處賣毒咖啡包維生，用水果粉摻入毒品內調味，包裝印上「牛轉乾坤」、「牛年暴富」，吸引買客。他販毒獲利都拿來買手機遊戲點數，半年多竟多達200萬元，警方查獲後，以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌及槍砲通緝等罪嫌將林男送往地檢偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，通緝犯林男買了鎮定劑、興奮劑等毒品，以5公克毒品摻入1000公克水果粉，分裝進牛年應景紅色包裝內，不但味道不明顯，更能藉此規避警方查緝。

警方循線持搜索票登門查緝時，林男正在玩手機遊戲，更發現他不但已快玩到該遊戲最高等級，販毒的獲利疑都拿去課金，半年多就有200萬元，警方在林男住處查扣毒品咖啡包126包共重461公克、磅秤1台、包裝袋封口機及分裝器等。