全台槍擊案不斷！警政署肅槍祭出重賞 獎金提高1倍

全台槍擊案不斷！警政署今年第首波肅槍，掃蕩改槍工廠及非法槍彈，查獲90件、106人、128枝槍，發現不少犯嫌與幫派有關，祭出重賞將查獲槍枝獎金提高1倍，鼓勵員警持續追緝。

警方調查，30歲李姓男子具粗工背景，在新北市淡水區某社區大樓租屋，夥同35歲蔡姓男子在屋內密室改槍，以木板、雜物封死前門，後門設監視器，入屋後須從電視櫃下方爬行推開小門才能進入密室，改槍工廠隱密。

刑事局偵二大隊第三隊接獲線報，8日搜索起出改造手槍5把、改造霰彈槍1把、子彈200顆及改槍工具、零件一批。兩人被逮稱改槍是興趣，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送，檢方聲押獲准。

另外，風飛沙幫成員35歲李姓男子在新竹縣竹北夜市擺攤賣珍珠奶茶，與28歲楊姓小弟擁槍，將槍彈放在夜市附近倉庫。

刑事局偵一大隊第三隊去年12月在竹北查獲改槍工廠，追查買家鎖定李、楊，本月14日逮捕兩人，搜索倉庫查獲改造手槍1把、子彈83顆。李稱上網買槍自衛被法院裁定羈押；楊稱協助保管，檢方訊後請回。

各地槍聲大作，警政署要求上月15日起蒐報情資，本月14日至21日肅槍，掃蕩9處改槍工廠，緝獲制式槍4枝、改造槍112枝、模擬槍12枝，有10案、11人疑與竹聯幫天象堂、天道盟濟公會、四海幫、四崁幫及地方組織有關。