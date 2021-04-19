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影／鎖定大陸熟女投資「綠能」行詐 警逮7人3人老面孔

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊在去年底掌握，有歹徒利用交友網站，以「綠能產業」投資為幌子，鎖定大陸一線城市、年齡約30歲至40歲的輕、熟女為對象詐騙，警方發現歹徒將機房設在雲林縣，經報請台南地檢署指揮後，7日出動特警破門抓人，帶回涉案的主嫌蔡姓男子等7人，專案小組逮人後發現，蔡等3人不久前才被抓，沒想到馬上又重操舊業，全案將依詐欺罪，移送台南地檢署偵辦。

刑事局電偵大隊第二隊在去年11月間獲報，蔡姓男子（27歲）涉嫌籌組詐欺集團，利用交友網站「世紀佳緣」，鎖大陸地區年約30至40歲的女子聊天，歹徒會謊稱自己是知名企業高級主管，取得被害女子信任、培養感情，時機成熟後，便以投資「綠能產業」為話術，騙取被害人投資，再以特殊軟體遠端操作被害人電腦匯出款項至人頭帳戶，被害人無法領回資金時才發現受騙上當。

全案由電偵大隊第二隊、台南市第四、第五警分局、台中市第四警分局、南投縣仁愛警分局、雲林縣斗六警分局等單位，成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官陳奕翔指揮，查出蔡等人在雲林縣租屋經營詐欺機房，為避免遭警方一網打盡，還將機房分設兩處。

專案小組長期追查後鎖定詐欺機房據點，7日向台南地方法院聲請搜索票獲准，同步執行搜索，現場查獲蔡姓男子為首之犯嫌共7名，並查扣筆記型電腦、手機、WiFi分享器、SIM卡及現金等贓證物，其中有3人是同被電偵大隊查獲過的「老面孔」。

專案小組初步透過搜扣的證據清查，已有一名大陸籍劉姓女子受害，被騙走13萬人民幣（約台幣65萬元），全案警詢後依違反詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移請台南地檢署偵辦，檢方訊問後，請回蔡等7人。

刑事局呼籲，詐欺集團透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品可能是詐騙，且不要輕信網友提供來路不明的投資管道，更不要任意安裝遠端操控軟體，並將網銀帳密告知網友，以免上當受騙。

刑事局電偵大隊第二隊破獲蔡姓男子為首的詐欺集團，7日出動特警前往雲林縣斗六市攻堅。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊破獲蔡姓男子為首的詐欺集團，7日出動特警前往雲林縣斗六市攻堅。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊破獲蔡姓男子為首的詐欺集團，7日帶回涉案蔡姓男子等7人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊破獲蔡姓男子為首的詐欺集團，7日帶回涉案蔡姓男子等7人。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 詐騙

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