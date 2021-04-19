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台南兩人遭當街圍砍重傷引發高層關切 警逮6人宣告破案
台南市仁德區文華路前晚發生當街砍人兩重傷事件，引發警政高層與市府關切，林姓主嫌等6人昨晚全部落網。警方今天宣布破案表示，劉姓被害人到林姓主嫌家追討百萬元賭債還嗆聲、疑對林嫌長輩動粗引發不滿遭圍砍報復。
17日晚49歲劉姓男子與38歲林姓友人 遭6人持刀棍砍殺、毆打，頭、手腳多處血流如注送醫。歸仁警分局表示，發現林嫌欠被害人107萬元賭債，雙方相約案發現場附近談判，一言不合衝突，2人均無生命危險。
警方查出嫌犯疑開3輛汽車，與被害人應係熟識，以車追人先查獲2名犯嫌，其中周姓嫌犯疑因當時場面混亂遭自己人誤傷，由友人送醫。警方昨天找到作案車輛，吊回分局採證，起獲3把刀、1支棍等凶器；林姓主嫌等3人昨經地方聞人、民代聯繫協溝通，昨晚從台中南下投案。
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