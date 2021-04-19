台南兩人遭當街圍砍重傷引發高層關切 警逮6人宣告破案

台南市仁德區文華路前晚發生當街砍人兩重傷事件，引發警政高層與市府關切，林姓主嫌等6人昨晚全部落網。警方今天宣布破案表示，劉姓被害人到林姓主嫌家追討百萬元賭債還嗆聲、疑對林嫌長輩動粗引發不滿遭圍砍報復。

17日晚49歲劉姓男子與38歲林姓友人 遭6人持刀棍砍殺、毆打，頭、手腳多處血流如注送醫。歸仁警分局表示，發現林嫌欠被害人107萬元賭債，雙方相約案發現場附近談判，一言不合衝突，2人均無生命危險。