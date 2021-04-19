黑幫大哥為10萬代領海洛因郵包被逮 檢調追幕後集團

竹聯幫雷堂大哥林勵涉嫌與販毒集團約定，每次10萬元報酬，代領自泰國寄送約1.2公斤的海洛因毒郵包，台北地檢署今依毒品危害防制條例運輸毒品等罪嫌起訴他，並另分案追查領貨的林姓女子、販毒集團主嫌「久哥」等人。

起訴指出，販毒集團主嫌「久哥」去年8月間向林勵（33歲）表示，可負責尋人領取他自泰國郵寄海洛因毒郵包，每次領貨可獲報酬10萬元。林為圖牟利，旋即答應允。林先提供手機給好友的林姓女友，由林女出面領貨。

檢方調查，去年8月某日，「久哥」集團自泰國將重量共約1.2公斤的4塊海洛因磚，夾藏在餅乾、果乾盒，偽裝成郵包以規避緝查，寄送至台北市太原路，收件人登記為王姓男子。

檢方查出，去年10月15日，毒郵包空運來台，因關務署台北關查覺有異，當場拆封發現郵包夾帶海洛因毒品，通知檢調偵辦，調查局埋伏準備追捕領貨人。