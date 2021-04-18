好友合資挖礦 網購挖礦機誤入假網站被騙77萬元

刑事局提醒，虛擬貨幣、區塊鏈技術興起，不少民眾產生興趣希望能組裝電腦「挖礦」，但警方發現民眾在網路購買相關設備時，因為商品單價高成為詐騙集團鎖定目標，造成民眾網購被詐。

台北市1名年約40歲男子，因對虛擬貨幣、區塊鏈技術有興趣，今年3月與朋友閒聊，提到打算組裝電腦「挖礦」，朋友推薦另一名對相關技術較為熟悉的友人，可以幫忙處理電腦設備的購買及組裝事宜。

男子與被介紹的友人一拍即合，談論合作挖礦計畫及後續分潤模式，男子因手邊已有負責空間設計及系統規劃的電工人員，因此商請新伙伴協助購買「挖礦機」及電源供應器。

3月中旬，新伙伴經由販售機器的網站下單購買兩臺挖礦機，並先行墊付挖礦機款項，以價值約新台幣77萬餘元的虛擬貨幣完成線上支付；不料3月下旬兩人在網路搜尋挖礦相關資訊時，竟發現當初下單購買挖礦機的網站並非官方網站，而是網址雷同的詐騙假網站，只好趕快報警處理。

嘉義市另外有一名30歲女子，同樣在今年3月中旬期間，在網路上瀏覽專賣電腦顯示卡、處理器、主機板、挖礦軟體等零件的臉書社團，發現有一位賣家刊登的顯示卡販賣資訊符合她的需求，便透過messenger與該位賣家聯繫，談妥以總價21萬2千元購買8張顯示卡，並以先支付部分訂金的方式，轉帳13萬4千餘元到賣家所提供帳戶。

沒想到女子卻在轉帳後，才發現該賣家在社團內遭到其他網友檢舉，自己再試圖透過messenger聯繫該位賣家、撥打電話都無人接聽，才確認自己是遇上了假網拍詐騙。

刑事局分析165反詐騙諮詢專線，今年1月1日至4月12日涉及顯示卡、礦機的詐騙案件，發現7成的被害人是透過於臉書的物品買賣交流社團或Marketplace看到賣家刊登貼文，或以發布徵求文的方式，與賣家利用Line、messenger私訊洽談交易；但付款後卻碰上賣家不斷拖延出貨，或直接失聯，甚至發現自己的帳號遭到賣家封鎖。另外兩成被害人是透過拍賣平臺或不明網站購買，也有近1成被害人是透過友人介紹購買而遭遇詐騙。