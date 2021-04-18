快訊

自費疫苗明起預約 已15家院所公告費用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「學長我來」俏女警不畏高爬橫梁攻堅 刑大同仁全看傻

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

「學長我來！」高雄市刑警大隊日前到苓雅區某大樓偵辦毒品案件，未料陳姓犯嫌見大批警力鎖緊大門，緝毒幹員轉從外牆攻入，刑大偵七隊女警黃惟妮、分隊長王深熙徒手爬到大樓外橫梁，再爬冷氣機旁小縫跳進陽台，順利與同事壓制屋內毒犯，今攻堅驚險畫面曝光，同事大讚兩人「真勇」，但回想當時驚險畫面，黃神情自然「沒想那麼多，抓人比較要緊」。

25歲陳男寄居在苓雅區某住宅3樓，由於陳男屋內人口出入複雜，進出男女神情呆滯，言行舉止都很詭異，早就被鄰居懷疑屋內有在犯毒甚至供人吸毒，刑大偵七隊今年1月接獲線報隨即派出幹員埋伏，本月16日見見時機成熟，持法院核發搜索票準備收網。

沒想到陳嫌見員警上門，竟鎖上大門企圖拖延警方搜索時間，好湮滅屋內大批毒品證據。正當警方苦無破門手段時，一旁熱心鄰居跳出來「要不然我家借你們過？」

不過，要從隔壁棟前往陳嫌住家，必須爬過連接兩棟樓之間的橫梁，當時黃惟妮與王深熙兩人見情況緊急，黃員自告奮勇「學長我來！」不顧橫梁距離地面至少3層樓高，打頭陣走過，再扶著陳嫌住家外牆的冷氣機、排水管從陽台旁一跳就爬進屋內，等後面的分隊長王深熙跟上後，兩人順利衝入屋內壓制陳嫌及買毒的章姓女子、李姓、蔡姓男子。

今攻堅畫面曝光，緝捕期間扮演「蜘蛛人」的兩人才終於發現當時有多驚險。「當時就沒想那麼多啊」從警才2年的黃惟妮還形容此次攻堅，是她至今碰過最驚險的一次。她說，當時只有一心想要抓到犯嫌，沒有特別注意看外牆有多高，現在回想起來「還真的有點可怕」。

帶隊的王深熙則形容黃「膽大」，剛入行員警對於驚險場面難免會怯場，但黃為了抓捕擁毒犯嫌，不懼高樓爬牆攻堅真的非常勇敢。

專案小組最後在屋內查獲毒品安非他命7包、毒咖啡1包、電子磅秤、吸食器、手機等證物，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例將陳嫌等人送辦，同時也將繼續向上溯源，追查毒品可能來源。

黃惟妮從警才2年，這次與偵七隊「學長」偵辦毒品案件，攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／攝影
黃惟妮從警才2年，這次與偵七隊「學長」偵辦毒品案件，攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／攝影
黃惟妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／翻攝
黃惟妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／翻攝
黃惟妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／翻攝
黃惟妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。記者張議晨／翻攝
涉嫌賣毒的陳姓男子最後被依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝
涉嫌賣毒的陳姓男子最後被依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝

毒品

延伸閱讀

不要再帶去看拘留所 南市警長方仰寧：要和少年做朋友

20多歲夫妻藥頭滿屋垃圾中藏毒 警忍惡臭翻髒衣堆查獲毒品

明州女警誤殺非裔 遭控二級過失殺人 最高可判十年監禁

遭男警勾勾纏還逼下跪 高層這處分讓女警心寒「對警界失望」

相關新聞

影片曝光！甲仙轎班過火時摔倒 後面一群人跟著倒下

高雄甲仙震威宮舉辦遶境活動，今天下午進行過火儀式時發生意外，庄頭轎班成員與信眾一起踏在熾熱木炭上，過火時轎班人員不慎摔倒...

追賭債台南仁德當街砍人 6人涉案警方漏夜帶回3男

台南市仁德區虎山橋附近，昨天下午5點多發生當街砍人案，2名男子被砍傷送醫，警方漏夜追查6人涉案，陸續拘提涉案劉姓、周姓男子等共3人到案調查，起出三把做案的西瓜刀，初步調查疑是金錢糾紛，不滿催討債務引起殺機。

「學長我來」俏女警不畏高爬橫梁攻堅 刑大同仁全看傻

「學長我來！」高雄市刑警大隊日前到苓雅區某大樓偵辦毒品案件，未料陳姓犯嫌見大批警力鎖緊大門，緝毒幹員轉從外牆攻入，刑大偵...

甩「慶記」罵名高雄警卯起來肅槍 4天破4案起獲8把槍

高雄仁武區4月13日爆發槍擊案件，連高雄港工人都能持槍自轟，被民代質疑「高雄只剩我沒槍？」警方為此大動作啟動肅槍專案，遠...

竹縣男子車內吸毒遭攔查 心虛開車逃逸一頭撞進超商

新竹縣一名41歲賴姓男子今天凌晨零點多將車停在富林路2段上，躲在車內吸食毒品，巡邏警員見該車輛形跡可疑，便上前攔查，未料...

台南再傳街頭圍毆 兩人重傷

台南再爆街頭砍人事件。劉姓、林姓男子昨天行經仁德區文華路時，疑遭多人攔路追打砍殺，兩人全身多處棍棒刀傷、血跡斑斑，傷勢不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。