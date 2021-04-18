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甩「慶記」罵名高雄警卯起來肅槍 4天破4案起獲8把槍

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄仁武區4月13日爆發槍擊案件，連高雄港工人都能持槍自轟，被民代質疑「高雄只剩我沒槍？」警方為此大動作啟動肅槍專案，遠赴屏東查槍，歷經4天搜索，查獲4件、7人共8把非制式改造槍，其中有2人涉入仁武槍擊案，被橋頭地院裁定准押，盼一掃「慶記之都」罵名。

高雄3月因大樹區槍擊案，警方啟動8日肅槍，5天專案期間破獲槍枝改造工廠，緝獲5案、查扣10把改造槍枝，其中3案檢方聲押獲准，另2案分別諭令5萬交保、限制住居，只是肅槍專案風光結束後，本月13日仁武再傳槍響，4人中彈受傷，引起「慶記之都」罵名，高市警方隨即啟動肅槍。

本月13日專案啟動，新興分局率先繳出成績單查獲金牛座槍枝1支、改造大型鋼管槍1支、改造槍枝半成品2支及子彈25顆、砂輪機、黑色火藥2罐等工具；另仁武槍案社開槍的李姓、胡姓犯嫌陸續到案，在胡男車上查獲4把改造槍枝、3顆子彈，其中兩槍已經上膛。

之後苓雅分局、刑大偵四隊、偵八隊陸續查獲2把改造槍枝、1把模擬槍，警方統計，專案13日開展至今，4天已查獲4件逮捕擁槍7名犯嫌，查扣8把改造槍枝，其中兩名犯嫌裁定准押，另一名未成年法院裁定收容。

警方統計，加上3月肅槍專案查獲的10把槍枝，累計至今兩起專案已緝獲9案、查獲17把槍，今高雄市刑大開記者會，宣布第二波肅槍成果；市刑大副大隊長蔡信助還向擁槍犯嫌喊話，「我們會一波一波掃，一個一個抓」。

高雄市警方啟動肅槍專案，4天已查獲4案合計扣得8把改造槍枝。記者張議晨／攝影
高雄市警方啟動肅槍專案，4天已查獲4案合計扣得8把改造槍枝。記者張議晨／攝影
高雄市警方啟動肅槍專案，4天已查獲4案合計扣得8把改造槍枝。記者張議晨／攝影
高雄市警方啟動肅槍專案，4天已查獲4案合計扣得8把改造槍枝。記者張議晨／攝影

槍枝 槍擊

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