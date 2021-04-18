竹縣男子車內吸毒遭攔查 心虛開車逃逸一頭撞進超商

新竹縣一名41歲賴姓男子今天凌晨零點多將車停在富林路2段上，躲在車內吸食毒品，巡邏警員見該車輛形跡可疑，便上前攔查，未料賴男心虛加速逃逸，卻失控衝進超商內，警方在車上搜出毒品，立即將他逮捕，訊後依毒品罪嫌送辦。

據了解，賴姓男子將車停在路旁，疑似在車上燒玻璃吸食毒品，引起巡邏警員注意，警方上前攔查時，賴男開車加速逃逸，原本想開進巷弄甩掉員警，卻失控直接撞進超商，除玻璃門被撞破，超商內的貨架與貨物也都被撞毀，所幸車子撞進超商時，並無造成其他民眾受傷。