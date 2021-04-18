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竹縣男子車內吸毒遭攔查 心虛開車逃逸一頭撞進超商
新竹縣一名41歲賴姓男子今天凌晨零點多將車停在富林路2段上，躲在車內吸食毒品，巡邏警員見該車輛形跡可疑，便上前攔查，未料賴男心虛加速逃逸，卻失控衝進超商內，警方在車上搜出毒品，立即將他逮捕，訊後依毒品罪嫌送辦。
據了解，賴姓男子將車停在路旁，疑似在車上燒玻璃吸食毒品，引起巡邏警員注意，警方上前攔查時，賴男開車加速逃逸，原本想開進巷弄甩掉員警，卻失控直接撞進超商，除玻璃門被撞破，超商內的貨架與貨物也都被撞毀，所幸車子撞進超商時，並無造成其他民眾受傷。
巨大的撞擊聲也引起民眾圍觀查看，更有民眾拍照分享到臉書社團「路上觀察學院」，不少網友紛紛留言「免下車服務？」、「7-11沒得來速，那我自己整一個」、「24小時停車位」、「停車費直接櫃檯刷單」、「載具統編需要嗎？」
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