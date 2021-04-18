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追賭債台南仁德當街砍人 警方漏夜帶回涉案2男
台南市仁德區虎山橋附近，昨天下午5點多發生當街砍人案，2名男子被砍傷送醫，警方漏夜追查，陸續拘提涉案劉姓及周姓男子2人調查，初步調查疑是金錢糾紛，不滿催討債務引起殺機。
據了解，雙方熟識，遭砍的一方昨天中午到高雄向另一方追討賭債，相互嗆聲埋下嫌隙。雙方相約在台南市東區談判，結果討債方輕敵只有兩人赴約，見對方人數眾多開了三輛車，趕緊落跑，數公里後在仁德區被堵到，多人下車持刀追砍，但只針對手腳，未傷及要害，警告意味濃厚，逞凶不到十分鐘就離去。
其中林姓(38歲)男子送成大醫院，劉姓(49歲)男子送台南市立醫院，2人意識清楚，都沒有生命危險。兩名傷者起初對被害過程三緘其口，經追問後，劉才透露他跟嫌犯有財務糾紛，對方是針對他而來，林是為了保護他才被打。
案發時，劉騎機車在前，林開車在後方保護，但仍被對方攔下來，以刀棍攻擊，兩人主要傷勢集中在頭部，警方研判嫌犯作案是教訓，嫌犯作案車輛設籍其他縣市，犯案後已離開台南。警方正以車追人，追查涉案人車下落，經過漏夜調查，已陸續帶回周姓和劉姓男子到案，兩人都年約20多歲，並持續追查涉案主嫌釐清。
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