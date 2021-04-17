台南驚傳攔路砍人兩重傷 警稱債務糾紛警告無意置人死

台南仁德砍人案現場血跡斑斑，員警到場蒐證。記者周宗禎／攝影

台南市傍晚驚傳當街砍人案。劉姓、林姓男子行經仁德區文華路時遭多人攔路追打砍殺；兩人全身多處棍棒刀傷、血跡斑斑，但沒有生命危險；警方研判疑雙方因金錢債務糾紛引起，凶嫌意在警告無意置對方死地。

警方表示，已掌握3輛作案車輛，都設籍距離現場不遠的高雄路竹區，以車追人「已掌握數名涉案人，會在最短時間內破案」；不過因為案發現場虎山橋沒有監視器，不能確定是否如同網路流傳的有十多人參與犯案。

38歲林姓男子供稱，傍晚開車與騎機車49歲劉姓友人自台南市東區住處，前往仁德區劉姓友人住處，不料行經文華路虎山橋北上下橋時，遭3輛尾隨轎車自後方攔住去路；他從後視鏡看到三輛車各下一人以棍棒、西瓜刀伺候友人，他立即下車要去勸阻也被砍殺。不過員警仍未找到機車。

員警指出，兩名傷者頭、手被劃多刀，血流如注，現場地面也血跡斑斑；但醫師檢傷兩人傷口都不深，沒有傷及筋骨肌腱、血管，認為兩人雖然傷勢嚴重，但沒有生命危險。

案發後警方發現犯案的賓士與豐田轎車分頭離去；兩小時後涉案的黑色豐田轎車竟還在現場附近徘徊，不過警網圍捕時逃脫。

這件攔路砍人案因網路流傳指「台南黑幫殺戮再起」，引發警政署關切，又時值台南市議會定期大會期間，台南市警局長方仰寧得知到歸仁分局坐鎮成立專案小組偵辦，要求在最短時間內破案；專案小組員警說，雖然被害人傷勢不輕，但要說是「黑幫殺戮」，真的太沈重。