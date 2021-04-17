疑相約談和解不成 土城傳4人遭對方毆打砍傷送醫

新北市驚傳街頭砍人事件，兩幫人馬昨天疑口角起糾紛，今天相約在土城區一間餐廳談和解，郭姓男子等4人站在餐廳前候，反遭對方撂6人，分持棍棒及利器攻擊，4人受傷送醫，無生命危險。警方於案發後兩小時迅逮捕兩名動手的陳姓男子到案及四名在場友人到案。

土城警方今天晚上6時10分獲報，土城區金城路3段一間餐廳前發生打架事件 ，有多人受傷，警網獲報迅速趕抵，發現郭男（56歲）右手受傷、程男（35歲）背部刀傷、許男（42歲）頭部被毆傷、余男（42歲）頭部有刀傷，分別送板橋亞東醫院及市立土城醫院急救。

據了解，受傷的許男昨晚與妻子及多名友人到卡拉OK唱歌，疑因酒醉不滿妻子與陳姓男子合唱，與對方起口角爭執且發生肢體拉扯，雙方鬧進派出所，相互提告傷害。

許男酒醒後，今天夥同郭男等4人，今晚6時與對方約在金城路三段一間餐廳欲談和解，沒想到四人站在餐廳門口等人時，陳男一方共6人分乘一輛汽車及一輛機車前來，一見面還沒開口談，2名陳姓男子竟涉嫌先持刀棍毆打攻擊許男等四人，旋即駕車逃逸。

土城警方獲報，土城偵查隊副隊長賴政村及金城所員警立即派員趕赴現場，發現許男等4人分別受到刀傷及擦挫傷，均意識清楚，急忙叫救護車送醫。

經警方初步瞭解，原來雙方是因昨晚唱歌喝醉導致口角起衝突，今晚相約要談和解不成，又再起衝突。

警方以車追人，今晚於案發後兩小時，逮捕涉嫌動手的27歲陳姓及22歲陳姓男子二人，及四名在場人，全案將依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康