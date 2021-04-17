台東警方追捕通緝犯開7槍 嫌犯手臂中彈送醫無生命危險

台東一名因案遭通緝的50多歲王姓男子，今天下午開車被警局刑警大隊隊員發現行蹤，尾隨跟監，過程中王嫌察覺警方跟監，遂加速逃逸，刑大4名隊員見狀立即朝車輛開槍，其中一槍打中王嫌左手臂，最後車輛衝進果園，王嫌當場被逮個正著。圖／讀者提供

台東縣警察局刑警大隊隊員今天下午發現50多歲王姓通緝犯出現，隨後跟監，王嫌察覺後加速逃逸，刑大4名隊員見狀立即朝車輛開槍，其中一槍打中王嫌左手臂，最後車輛失控衝進果園，王嫌被逮捕後送醫治療，沒有生命危險。

台東警方調查，王嫌今天下午3點多開車從市區往南知本方向開去，被線上巡邏刑大隊員發現行蹤，立即尾隨一路跟監，但過程中王嫌發現遭跟蹤，馬上加速逃逸，隊員也跟著加速追上去，開到建和四街一處產業道路時，隊員要求王嫌停車，他卻企圖衝撞逃脫，警方立刻朝車輛開槍。

警方共開7槍，其中一槍貫穿右車門打中王嫌左手臂，車輛失控衝進釋迦果園裡，員警圍住王嫌上銬逮捕，並將他送往台東馬偕醫院治療，目前沒有生命危險。警方正擴大追查王嫌是否還涉及其他案件。

不過，當時警方已將王嫌追到產業道路著手包圍，王嫌友人認為警方沒有必要開槍，質疑警方用槍時機過當。王嫌被捕後有員警阻擋媒體採訪，縣警局則表示，員警用槍時機沒有問題，阻止採訪是擔心媒體遭波及。