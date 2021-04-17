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印尼女看護逃了8年...遇警露餡被逮 與姐妹抱頭痛哭
一名印尼籍女看護，昨天到基隆市孝四路一家印尼商店買東西，遇到警方臨檢，她謊稱證件忘了帶，員警要她請朋友把證件傳到手機上也可以，還開網路連線給她上網，最後才坦承是逃逸非法移工，被帶走時和姐妹一起抱頭痛哭道別。
基隆市警察局第一分局為強化治安維護，昨天晚間6點多，由第三組組長許耀彬帶班，與南榮所員警魏簡彣、楊琍予等執行外事臨檢勤務，針對多處外籍移工易聚集場所實施強力臨檢。
警方在孝四路一間印尼商店盤查時，當場查獲1名逾期8年多的印尼籍逃逸失聯移工，該女供稱，逃逸期間從事非法看護工作、打零工，在桃園、新北、台北、基隆間租屋流竄躲藏，詢問後解送移民署專勤隊收容遣返。
警方說，為避免外籍移工不諳法令而從事許可以外之工作，或本國人未經許可聘僱外國人工作或以本人名義聘僱外國人為他人工作，而誤觸法網，這次外事臨檢勤務，也針對施檢對象發送「逾期停（居）留外來人口自行到案」宣導傳單，鼓勵逾期居留對象自行到案。
警方說，民眾在聘雇前須再三留意並查證對方身分，應透過正規仲介公司尋找人力，以免誤用失聯移工非法工作，且來路不明的外來人口不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練，若是誤用非法看護可能使病人增加照護風險，發生意外時恐求助無門，千萬不可大意。
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