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投資10萬虛擬貨幣「坐等獲利」 北市67歲男子險遭詐
台北市67歲曾姓男子月初接獲假投資顧問公司業務員來電，對方誆稱出資10萬元投資虛擬貨幣，無需任何操作手續便可坐等獲利，曾男誤信對方話術，前往銀行準備匯款，幸好行員詢問後察覺有異報警，警方到場成功攔阻。
南港分局南港派出所警員何國清4月8日獲報到場，曾男向他稱對方近日頻繁來電，表示以10萬元投資虛擬貨幣匯至外幣帳戶後，對方會代為操作，自己等待數日就可賺取高額匯差。
警員何國清一聽發現這是常見虛擬貨幣投資詐騙；起初曾男堅信這是正常投資行為，但在何員舉例類似詐騙案件後，曾男回想他確實點擊過網上不明投資廣告，恍然大悟連忙向何員表示感謝。
南港分局呼籲，投資應慎選管道，獲利來源不明或利率不合理的投資話術，都是詐騙手法，切莫抱持投機心態相信歹徒詐騙話術，接到可疑投資訊息，應先撥打165 反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙還淪為詐欺共犯。
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