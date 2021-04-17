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投資10萬虛擬貨幣「坐等獲利」 北市67歲男子險遭詐

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市67歲曾姓男子月初接獲假投資顧問公司業務員來電，對方誆稱出資10萬元投資虛擬貨幣，無需任何操作手續便可坐等獲利，曾男誤信對方話術，前往銀行準備匯款，幸好行員詢問後察覺有異報警，警方到場成功攔阻。

南港分局南港派出所警員何國清4月8日獲報到場，曾男向他稱對方近日頻繁來電，表示以10萬元投資虛擬貨幣匯至外幣帳戶後，對方會代為操作，自己等待數日就可賺取高額匯差。

警員何國清一聽發現這是常見虛擬貨幣投資詐騙；起初曾男堅信這是正常投資行為，但在何員舉例類似詐騙案件後，曾男回想他確實點擊過網上不明投資廣告，恍然大悟連忙向何員表示感謝。

南港分局呼籲，投資應慎選管道，獲利來源不明或利率不合理的投資話術，都是詐騙手法，切莫抱持投機心態相信歹徒詐騙話術，接到可疑投資訊息，應先撥打165 反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙還淪為詐欺共犯。

北市67歲曾姓男子月初險遭詐團以「投資虛擬貨幣」名義騙走10萬元。記者／翁至成翻攝
北市67歲曾姓男子月初險遭詐團以「投資虛擬貨幣」名義騙走10萬元。記者／翁至成翻攝
南港分局南港派出所警員何國清獲報到場，成功攔阻曾男電匯10萬元。記者／翁至成翻攝
南港分局南港派出所警員何國清獲報到場，成功攔阻曾男電匯10萬元。記者／翁至成翻攝

詐騙 虛擬貨幣 詐欺

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