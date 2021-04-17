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重大犯罪頻傳 桃警「除暴專案行動」肅槍緝毒護治安
國內近期發生多起重大治安案件，桃園市政府警察局4月中動員700餘名警力執行「除暴專案行動」專案，首重肅槍及緝毒，查獲毒品、槍砲等案件共718件、857人，重點成果包括逮6人販毒集團、槍毒通緝犯、跨縣市破獲改槍據點等。
桃園市政府警察局本月中結合「擴大臨檢」及「肅槍專案」，執行「除暴專案行動」勤務，依「對外封鎖、對內掃蕩」原則，在主要聯外幹道設置路檢點攔查出、入轄區車輛，並加強臨檢轄內舞廳、夜店及汽車旅館等場所，查緝非法槍械、打擊毒品犯罪及防制街頭暴力。
桃園市警局指出，本次專案首重肅槍及緝毒，桃園分局經前毒品案向上溯源，發現上游潘姓男子等6人於大桃園地區販售3級毒品新興咖啡包，於4月15日分進合擊，在桃園各地查獲潘等6人到案，查扣咖啡包11包約86克、殘渣袋32包、電子磅秤1台及不法所得約新台幣2萬3000元等，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
楊梅分局偵查隊日前獲報，廖姓毒品通緝犯出沒當地，販毒為生且據傳擁槍，經多日蒐證埋伏及跟監，於 4月14日逮捕廖男，在身上查獲非制式手槍3枝、子彈44顆及2級毒品安非他命3包共108公克，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。
刑警大隊於網購平台上偵查槍械所需之零組件及相關改造機具，發現許姓男子有多次購買紀錄，經多日蒐證後前往許嫌新竹住處搜索，查獲土造鋼管槍1枝及相關彈藥製造等物品，依涉槍砲彈藥管制條例罪嫌移送偵辦。
本次專案共破獲毒品案件145件169人、查獲毒品重量共達4.87公斤；非法槍械案件7件7人、查獲非制式槍枝8支、子彈65顆；緝獲其他重要逃犯36人，共計查獲各類案件718件857人。
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