聽新聞
test
0:00 / 0:00
林口男子網路自學栽種33株大麻 高雄警北上埋伏逮捕
林姓男子在新北市林口區租屋，種植大量大麻樹，高雄市楠梓警分局前天傍晚見時機成熟持搜索票北上埋伏，趁林男出門之際將他逮捕，並當場查獲他所種植的33株大麻樹、大麻成品4包，警方依毒品危害防制條例送辦，法院裁定羈押禁見。
據了解，擁有大學室內設計科系學歷的林男（32歲），在新北市林口區文化路上大樓內承租房屋，他在網路上自學栽種大麻，平時也居住在大樓內。
高雄警方今年2月接獲線報後，與台北市刑警大隊偵五隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮，歷經多次南北奔波跟監、蒐證，終於在前天見時機成熟，持搜索票到林男住處外埋伏，直到林男出門時，當場將他制伏。
警方另當場起獲大麻植株33株、大麻成品4大包（毛重157公克）、捲菸紙、剪刀、霧化器、烘乾設備、水菸設備（吸食器）、栽種大麻用水耕設備、生長燈、肥料、培養土、種植器具一批、手機1支等物品。
林男供稱，種植大麻技術、器具是從網路上學習及購買而來，種來只是為提供自己吸食。警詢後，依毒品危害防制條例送辦，法院裁定羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言