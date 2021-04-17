林口男子網路自學栽種33株大麻 高雄警北上埋伏逮捕

林姓男子在新北市林口區租屋，種植大量大麻樹，高雄市楠梓警分局前天傍晚見時機成熟持搜索票北上埋伏，趁林男出門之際將他逮捕，並當場查獲他所種植的33株大麻樹、大麻成品4包，警方依毒品危害防制條例送辦，法院裁定羈押禁見。

據了解，擁有大學室內設計科系學歷的林男（32歲），在新北市林口區文化路上大樓內承租房屋，他在網路上自學栽種大麻，平時也居住在大樓內。

高雄警方今年2月接獲線報後，與台北市刑警大隊偵五隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮，歷經多次南北奔波跟監、蒐證，終於在前天見時機成熟，持搜索票到林男住處外埋伏，直到林男出門時，當場將他制伏。

警方另當場起獲大麻植株33株、大麻成品4大包（毛重157公克）、捲菸紙、剪刀、霧化器、烘乾設備、水菸設備（吸食器）、栽種大麻用水耕設備、生長燈、肥料、培養土、種植器具一批、手機1支等物品。