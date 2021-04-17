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北市美容師衣櫃只有3件衣服 原來毒品藏在洗衣機內

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大日前接獲線報，40歲的鄭姓女美容師持有並販賣毒品，警方蒐證後破門逮人，但在鄭女家中，只有吸食器與磅秤；正當警方想辦法找毒品時，發現鄭女的衣櫃中只有3件衣服，警方到洗衣機查看，裡頭塞滿了衣服，警方翻開一看，發現兩包安非他命就藏在衣服下，立即人贓俱獲。

警方指出，鄭女平時租住在士林區，警方上門時，現場還有50歲的柯姓、劉姓男子，警方搜索只發現吸食器以及電子磅秤。

警方破門進入鄭女住家，鄭女從廁所中走出，警方找不到毒品後，懷疑鄭女進廁所的目的，警方在廁所的洗衣機中，看到堆滿鄭女的衣物。警方詢問鄭女「裡面是什麼」，鄭女回說：「裡面都是衣服、洗衣球」，警方翻開一看，發現2包用夾鏈袋封住防水的安非他命。

鄭女供稱，毒品是她在公園散步時，有男子搭訕向她販售，她也不知道男子的聯繫方式，不過警方根本不相信這番說詞，將繼續追查毒品來源。

至於現場的柯姓、劉姓男子，說他們是來找鄭女聊天，由於兩人身上沒有毒品，最後2人請回，鄭女依毒品罪嫌送辦。

警方在鄭姓美容師家中搜獲毒品。記者廖炳棋/翻攝
警方在鄭姓美容師家中搜獲毒品。記者廖炳棋/翻攝

毒品

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