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影／經營綠電遇勒索 高雄光電包商持槍護身惹禍上身

聯合報 / 記者林保光／即時報導

劉姓男子在高雄市政府推動綠電產業，退離江湖經營光電工程，卻遇暴力集團恐嚇取財，成驚弓之鳥；他因公司發生工程糾紛，涉嫌攜槍防身，昨天遇警方查緝，在車上搜出1把改造手槍，吃上違反槍砲彈藥刀械管制條例官司，經檢方喻知5萬元交保。

高雄市警方數月前接獲線報，得悉劉姓男子（50歲）疑持有槍械，正當近月高雄市因槍擊案連連，被譏為「慶記之都」，高雄市刑大隊偵八隊追緝劉的下落，昨天清晨近7點，才在高雄市小港區小港路，攔下劉駕駛他人名下的BMW轎車，搜出銀色金牛座改造手槍1把、子彈82發，以及些許海洛因、安非他命毒品

據了解，劉姓男子曾混跡道上，多年前高雄市前市長陳菊推動太陽能綠電，他便退出江湖設公司，承包光電營造工程，一度為了工程資本，曾向地下錢莊周轉資金，被高利壓得喘不過氣，2017年3月，找綽號「醜臉」的高姓男子喬債務。

不料，劉姓男子一簽下2000多萬元本票後，反遭高翻臉要脅兌現，損失不貲。直到2017年10月醜臉被捕以後，朋友才將拿槍給他護身。他這名朋友便是2018年4月在高雄市三民區大順路，與保安大隊員警承火遭擊斃的陳姓男子。

劉姓男子曾把公司交給兒子經營，但兒子虧空不少錢，他才重掌公司，但因發生工程糾紛又買毒品並便帶槍出門，可是，他稱，最近高雄市查槍查得緊，他打算帶槍出去丟掉，就遇警方查緝。

警方在劉姓男子車上搜出槍彈。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子車上搜出槍彈。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子車上搜出槍彈。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子車上搜出槍彈。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子車上搜出的槍彈。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子車上搜出的槍彈。記者林保光／翻攝

毒品 槍擊

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