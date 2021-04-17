聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／經營綠電遇勒索 高雄光電包商持槍護身惹禍上身
劉姓男子在高雄市政府推動綠電產業，退離江湖經營光電工程，卻遇暴力集團恐嚇取財，成驚弓之鳥；他因公司發生工程糾紛，涉嫌攜槍防身，昨天遇警方查緝，在車上搜出1把改造手槍，吃上違反槍砲彈藥刀械管制條例官司，經檢方喻知5萬元交保。
高雄市警方數月前接獲線報，得悉劉姓男子（50歲）疑持有槍械，正當近月高雄市因槍擊案連連，被譏為「慶記之都」，高雄市刑大隊偵八隊追緝劉的下落，昨天清晨近7點，才在高雄市小港區小港路，攔下劉駕駛他人名下的BMW轎車，搜出銀色金牛座改造手槍1把、子彈82發，以及些許海洛因、安非他命毒品。
據了解，劉姓男子曾混跡道上，多年前高雄市前市長陳菊推動太陽能綠電，他便退出江湖設公司，承包光電營造工程，一度為了工程資本，曾向地下錢莊周轉資金，被高利壓得喘不過氣，2017年3月，找綽號「醜臉」的高姓男子喬債務。
不料，劉姓男子一簽下2000多萬元本票後，反遭高翻臉要脅兌現，損失不貲。直到2017年10月醜臉被捕以後，朋友才將拿槍給他護身。他這名朋友便是2018年4月在高雄市三民區大順路，與保安大隊員警承火遭擊斃的陳姓男子。
劉姓男子曾把公司交給兒子經營，但兒子虧空不少錢，他才重掌公司，但因發生工程糾紛又買毒品並便帶槍出門，可是，他稱，最近高雄市查槍查得緊，他打算帶槍出去丟掉，就遇警方查緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言