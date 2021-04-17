租屋大樓種大麻 高市警跨轄新北逮1嫌

32歲的林姓男子在新北林口租屋處大樓內栽種大麻，高雄市楠梓警分局獲報蒐證，日前上門搜索起出大麻植株33株、大麻成品4大包，訊後依毒品罪嫌移送新北檢方偵辦。

楠梓警分局偵查隊南北奔波日前接獲線報，林男在新北市林口區文化路上一棟大樓室內種植大量大麻樹，會同台北市警局刑警大隊偵五隊共組專案小組查緝，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

檢警15日持新北地方法院核發搜索票，一大早在林嫌租屋處埋伏，直到傍晚趁他出門之際當場制伏，入屋搜索查獲大麻植株33株、大麻成品4大包（毛重157公克），另有捲菸紙、剪刀、霧化器、烘乾設備、水菸設備（吸食器）、栽種大麻用水耕設備、生長燈、肥料、培養土、種植器具一批、手機1支等贓證物。經報請北市警局鑑識中心現場勘查採證，並對大麻葉子檢測，呈現二級毒品大麻陽性反應。

由於網路上有「吸食大麻無罪」文章誤導，楠梓分局表示，大麻在國外部分國家地區尚不違法，但在國內仍屬第二級毒品，吸食大麻會對身體產生的毒性作用，有嗜睡、感覺遲鈍、運動失調、幻覺、妄想、定向障礙等主要徵狀。

若有製造或販賣行為最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬以下罰金，單純施用則處3年以下有期徒刑。