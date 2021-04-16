影／男子藏槍在花園及機車內 被逮辯稱是興趣

台北市北投區詹姓男子遭人檢舉涉毒又擁槍自重，詹男將槍藏在自家隔壁花園及機車內，警方持搜索票前往他家搜查，查出槍支、子彈、海洛因及吸食器，詢後將詹依槍砲、毒品送辦。

該持槍案為北投警方追查毒品的案外案。詹男是毒品人口，警方偵辦時接獲檢舉他不但涉毒還擁槍自重，本月14日持搜索票前往他家搜查，當場發現2支改造手槍、2支手槍半成品、21顆子彈、1組改槍工具，以及海洛因、安非他命吸食器。

改造手槍被詹藏在自家隔壁花園，手槍半成品被藏在詹的機車內，警方均查獲。