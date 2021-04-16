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影／男子藏槍在花園及機車內 被逮辯稱是興趣

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市北投區詹姓男子遭人檢舉涉毒又擁槍自重，詹男將槍藏在自家隔壁花園及機車內，警方持搜索票前往他家搜查，查出槍支、子彈、海洛因及吸食器，詢後將詹依槍砲、毒品送辦。

該持槍案為北投警方追查毒品的案外案。詹男是毒品人口，警方偵辦時接獲檢舉他不但涉毒還擁槍自重，本月14日持搜索票前往他家搜查，當場發現2支改造手槍、2支手槍半成品、21顆子彈、1組改槍工具，以及海洛因、安非他命吸食器。

改造手槍被詹藏在自家隔壁花園，手槍半成品被藏在詹的機車內，警方均查獲。

詹辦稱他從事服務業，平時就對槍支有興趣，無聊就上網研究改槍，2支改造手槍、2支手槍半成品共花了17萬。警方詢後將他依槍砲、毒品罪嫌送辦，將繼續偵辦槍支來源。

詹男（中）被依毒品及槍砲罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
詹男（中）被依毒品及槍砲罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
北投偵查隊長許永益。記者蔡翼謙／翻攝
北投偵查隊長許永益。記者蔡翼謙／翻攝
北投警方查獲詹男持有的2支改造手槍、2支手槍半成品、21顆子彈、1組改槍工具。記者蔡翼謙／翻攝
北投警方查獲詹男持有的2支改造手槍、2支手槍半成品、21顆子彈、1組改槍工具。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 槍枝

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