刑事局：今年24件槍擊案 已破案23件

警政署刑事局今天表示，統計今年迄今全國槍擊案共24件，較去年同期減少3件，其中23件都已破案，且肅槍工作已查獲377枝，致力做好治安維護工作。

刑事警察局今天發布新聞稿表示，肅槍為治安維護重點工作事項，警政署全面查緝非法槍械，統計民國107年共查獲2180枝、108年查獲1444枝、109年查獲1497枝，今年迄今也已查獲377枝，肅槍工作絕不中斷。

此外，統計全國今年迄今共發生24件槍擊案，發生數較去年同期減少3件。

刑事局指出，今年已破獲23件槍擊案，目前除台北市北投區槍擊案已查知涉案對象積極追緝中，其餘槍擊案件都已偵破。

另，槍砲彈藥刀械管制條例自109年6月修法加重處罰後，槍擊案件雖然減少，但警政署仍要求各轄區警察機關針對所發生槍擊案件，都要釐清發生原因，並溯源追查幕後主嫌和槍枝來源。

刑事局表示，治安維護為長期、持續性的工作，目前國內治安狀況平穩，並非個案發生就有立即惡化情形，務必做好治安維護工作。