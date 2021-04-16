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男子擁槍毒 檢警海巡包抄發現4長短槍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄檢警及嘉義海巡聯手逮捕涉嫌擁槍、毒的莊姓男子（中）。 記者林保光／翻攝
高雄檢警及嘉義海巡聯手逮捕涉嫌擁槍、毒的莊姓男子（中）。 記者林保光／翻攝

莊姓男子涉嫌持有槍、毒，高雄檢警與海巡署嘉義查緝隊查出莊在高雄住處，昨天包抄莊的住處，在莊的透天樓房天台上，發現他涉嫌將4支長、短槍等槍彈，藏在盆栽內，並在他的臥室，搜出海洛因、安非他命及毒品咖啡包等毒品。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊日前接獲莊姓男子（56歲）擁槍情資，報請高雄地檢署指揮查辦，昨天雄檢重大刑案專組主任檢察官李宛凌、檢察官羅水郎，指揮海巡署偵防分署嘉義查緝隊、高雄港務警察總隊、高雄市警苓雅、鼓山分局，趕往高雄市苓雅區永富街莊的住處包抄。

海巡幹員由莊家附近鄰居住處上樓，翻樓自樓上破門而入，高雄警方從樓下包抄，攻入莊宅，在莊的臥室查獲百餘公克海洛因、安非他命，以及多包毒品咖啡包。警、巡逮捕莊姓男子後搜查槍枝，才在天台疊放的盆栽桶內發現槍械，查扣90、92、935型手槍3把、空氣長槍1支，以及各式子彈120顆。

莊姓男子以往也曾涉及毒品、槍械案，他供稱，這批槍械是以前朋友寄放，毒品則是供他自己吸食。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

海巡與高雄檢警在莊姓男子住處搜出的長、短槍。記者林保光／翻攝
海巡與高雄檢警在莊姓男子住處搜出的長、短槍。記者林保光／翻攝
海巡與高雄檢警在莊姓男子住處搜出的長、短槍。記者林保光／翻攝
海巡與高雄檢警在莊姓男子住處搜出的長、短槍。記者林保光／翻攝

海巡署 毒品 槍枝

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