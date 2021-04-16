20多歲夫妻藥頭滿屋垃圾中藏毒 警忍惡臭翻髒衣堆查獲毒品

台南市白河警分局日前接獲線報，20多歲的柯姓、陳姓夫妻涉嫌販毒，在台南市山區販售第二級毒品安非他命，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。經多日蒐證見時機成熟，前天持搜索票執行搜索及拘提行動，拘獲柯姓夫妻販毒及傳喚6名藥腳到案，並在柯姓藥頭夫妻住處當場起獲毒品吸食工具、分裝袋等證物，全案依違反毒品危害防制條例移請臺南地檢署偵辦。

據指出，警方前往柯男（26歲）與陳女（24歲）夫妻住家執行搜索時，2名年輕夫妻蓬頭垢面，住處還發出陣陣惡臭，環境髒亂，警方忍著惡臭搜索，發現兩人竟將毒品吸食工具及毒品分裝袋藏放於滿堆髒亂衣物中，企圖規避警方查緝，員警仍耐心仔細搜出不法事證，全案將積極向上溯源追查毒品之來源。