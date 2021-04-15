恐怖情人動槍嚇女友「打死你」 租迷你倉庫藏槍彈

黃姓男子涉嫌非法持有槍枝、子彈，數量宛如小型兵工廠，黃和同居女友相處不睦，直接朝天花板、牆壁開槍恐嚇，甚至毆打女友恫稱「一定要打死你」；女友無法忍受持槍的恐怖情人，驗傷報案提告，警方也在出租的迷你倉庫持扣槍彈等證物，全案依非法持有槍枝、恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，有毒品前科的黃男聲稱從已死亡的楊姓男子取得非制式手槍、子彈、彈匣、火藥、撞針等整套製槍工具，藏放在女友承租的淡水區迷你倉庫。

黃男疑和女友相處不睦，去年9月8日7時許，恐嚇女友「我要讓你死」持槍朝客廳電視擊發1槍；同年11月26日又在住處持槍毆打女友頭部、身體，嗆聲「我一定要打死你，連你兒子一起打死」再度開槍恐嚇，朝天花板和牆壁各擊發1槍。

同年11月30日，黃男涉嫌持菜刀作勢揮砍女友，導致女友頭部、眼部、肩膀、四肢瘀擦傷，黃還持拍拍棒、不詳刀刃押著女友前往迷你倉庫，拿走藏放倉庫的2把槍枝，再把女友帶到淡金路一處住宅找人理論，但隨即遭對方多人聯手壓制，黃男趁隙離去後，把槍枝藏一處工地對面草叢離去。女友對黃男行徑忍無可忍，驗傷並提告。

警方同年12月1日持搜索票至黃男住處，破獲小型兵工廠，查扣非制式手槍1枝、159顆子彈及半成品、彈匣彈簧、火藥、撞針等物，並到迷你倉庫查扣97顆彈殼、46顆空包彈、47顆子彈、消音器、彈匣等證物，另也在草叢中找到手槍；槍枝經送驗為具殺傷力的非制式手槍，其中23顆子彈也具殺傷力。