影／高雄仁武區槍擊案 落網2嫌中1人換氣過度求警送醫

高雄市仁武區一處車廠13日凌晨遭掃射致4人中彈，警方連日查獲6車7人，巡邏員警今早又與涉案的胡姓主嫌等黨羽遭遇，對方疑心虛，以百公里時速逃逸，在警方飛車追逐後於大社區撞上一處果園柵欄棄車四散，其中李姓少年腿軟束手就擒，胡姓主嫌跑了1、2公里疑換氣過度加上腳步扭傷，央求警方送醫，在逃的另兩名涉案男子後來躲到鳳山一汽車旅館，警方午後攻堅帶回。

高雄這起重大的治安事件源自女子「蔡小小」在網路開嗆許姓前男友，蔡小小友人上網留言，繼而引發兩方人馬嫌隙，胡姓男子疑揪眾替在網路自稱高姓的友人出面教訓蔡女前許姓男友，而引發風波。警方並查出，此案雙方主導人馬都和高雄先前「睡人女友私刑案」、「砍網紅超艾夾案」的嫌犯認識，雙方恩怨複雜。

仁武警分局長蔡文峰表示，胡男等人13日揪眾到仁武區車廠開槍後四散，警方連日追查，已找到6車7人。今天上午大社分駐所警網在大社區北勢巷保元附近巡邏，突有一輛汽車由路邊衝出，員警察覺有異，鳴笛追趕，最後這輛車在嘉保路、北勢巷口自撞，車上4人鳥獸散，員警先在田間逮獲軟腳的李姓少年，支援警方另在號誠國小旁斜坡查獲胡男，胡因近百公斤，奔逃時換氣過度心臟不適，加上腳扭傷，由警方戒護送醫。

另在逃的邱姓與段姓兩名男子，警方調閱監視器擴大追查，發現可能藏匿於鳳山區國泰一處汽車旅館內，馬上調度優勢警力攻堅，順利帶回。

抓到李姓少年的的大社分駐所長紀健祥說，當時並不知加速逃逸的4人涉及日前車廠槍案，一行人可能心虛，以破百公里的速度逃逸，事後棄車奔逃，為了抓人，他自己的左腿也扭傷。李、胡兩人落網時，身上留有律師電話字條，保持緘默。