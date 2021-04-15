警政署貫徹掃黑肅槍 連根拔起壓制擁槍分子

部分縣市近來發生槍擊案件，警政署刑事局今天表示，已要求各警察機關全力貫徹肅槍，確實壓制擁槍分子，並持續系統性掃黑策略，以防範衍生其他暴力犯罪情事。

刑事局今天發布新聞稿表示，針對近期部分縣市發生槍擊案件，相關警察機關在案發後都立即成立專案小組，並報請轄區地檢署檢察官指揮偵辦，且由刑事局全力支援，於第一時間釐清案情，迅速逮捕犯嫌送辦。

為嚴查槍械犯罪，刑事局說，近日已要求各警察機關全力追緝「改造槍械工廠、各式非法槍彈、涉槍高風險逃犯」，以確實壓制擁槍分子，降低涉槍逃犯危害民眾，和防範衍生其他暴力犯罪情形。

刑事局指出，槍擊案偵破不代表案件結束，相關案類多因毒品、賭博及詐欺等犯罪衍生利益，進而產生幫派衝突，將持續進行系統性掃黑策略，積極追查槍擊案幕後主嫌、金流和聚集場所，連根拔起以遏止其囂張氣焰，維護社會治安。