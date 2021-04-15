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外役監倒垃圾逃獄8個月 重傷害犯謊報身分落網

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

藍姓男子因重傷害等案入監，轉至八德外役監獄才服刑2個月，就趁在工廠倒垃圾時落跑，逃亡8個月；刑事局鎖定他躲在父親住處，搜索逮捕他解送歸案。

警方說，25歲藍男2018年在新北市討債傷人，加上先前車禍撞死人，被依重傷害、過失致死罪判刑5年8月；他入監服刑，去年6月轉到八德外役監，8月在桃園市新屋區某鐵工廠工作時，利用倒垃圾機會逃逸。

桃園、新北、台北地檢署發布通緝。刑事局偵九大隊第三隊過濾交往對象，發現藍躲在父親位於台北市松山區租屋處，本月7日搜索，他因買賣權利車熟記客戶資料，謊報客戶身分，警方透過人臉辨識系統識破。

他稱父母經濟狀況不好，逃跑幫忙家裡維生，警詢後解送新北地檢署歸案。

藍姓男子因重傷害等案在八德外役監獄服刑，趁倒垃圾時落跑，刑事局逮捕他解送歸案。記者李奕昕／翻攝
藍姓男子因重傷害等案在八德外役監獄服刑，趁倒垃圾時落跑，刑事局逮捕他解送歸案。記者李奕昕／翻攝
藍姓男子因重傷害等案在八德外役監獄服刑，趁倒垃圾時落跑，刑事局逮捕他解送歸案。記者李奕昕／翻攝
藍姓男子因重傷害等案在八德外役監獄服刑，趁倒垃圾時落跑，刑事局逮捕他解送歸案。記者李奕昕／翻攝

人臉辨識 通緝 監獄

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