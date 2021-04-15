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高雄犯罪集團9人均齡僅18歲 涉入多起鬥毆將人打到重傷

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

因毒品案遭到通緝的20歲周姓男子，在高雄涉及多起暴力案件，將被害人毆打重傷，警方事後將周男為首的暴力集團列為治平對象，13日傍晚6點見時機成熟，持搜索票至屏東東港鎮將周男拘提到案，瓦解周男所有的暴力集團，全案依組織犯罪、殺人未遂、傷害移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，周男去年4月和人起口角衝突，率眾持棍棒怒砸對方的汽車及住家，後來又懷疑江姓男子糾纏他的女友，醋勁大發的他將江南約到仁武打成重傷；今年1月則是與左營某卡拉ok店起衝突，持持棍棒、磚塊毀損店家門窗嚇得對方趕緊停業。

周為首的暴力集團成員平均年齡僅約18歲上下，卻犯下多起暴力案件，導致許多人受害身心俱疲，鼓山警方獲報後，積極蒐證並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，集團成員權列為治平對象。

日前警方見跡證充足，掌握周男犯罪證據後，13日傍晚6點遠赴屏東東港抓人，順利將通緝在逃的周男拘提到案；另兵分三路與新興、左營分局合作，在高雄市區查緝作案共犯，今警詢後依組織犯罪、殺人未遂、傷害、恐嚇毀損及妨害秩序等罪嫌，將涉案9人移送高雄地檢署偵辦。

犯下多起暴力案件的周男與其同夥，被警方查緝到案後移送高雄地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝
犯下多起暴力案件的周男與其同夥，被警方查緝到案後移送高雄地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝
警方在周男等人住處查獲犯案的棍棒等凶器。記者張議晨／翻攝
警方在周男等人住處查獲犯案的棍棒等凶器。記者張議晨／翻攝

東港 屏東 通緝

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