快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／熟女30天被詐徒鎖定2次 警到場認出「別再上當」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已婚吳姓熟女上月中旬才被歹徒假冒英國紳士鎖定，以寄送禮物為由，要吳女匯款7萬，但及時被警方制止，未料前天警方又接獲行員通報，吳女又出現要匯款給一名印尼籍的網友，稱該名網友受傷需要醫藥費13萬，吳女不疑要匯款，警方到場時，眼尖認出「又是妳，別在上當了」，提醒吳女下次匯款前，務必確認對方身分，以免受騙。

據查，吳姓女子（48歲）在網路認識歹徒假冒的英國網友史密斯，歹徒在網路上向吳女示好，謊稱有買手機、化妝品等禮物，要送給吳女，但需繳交稅金7萬餘元，吳女不疑在上月18日時，前往銀行匯款，被行員察覺有異，通知警方到場，在警方的勸阻下，吳女打消匯款念頭。

未料吳女前天又到同間銀行，向行員透露，因為印尼的一個朋友車禍受傷，需要一筆醫藥費13萬多元，所以到銀行辦理匯款，當時行員一眼就認出吳女「很眼熟」，想起是之前才協助警方阻詐的對象，所以趕緊通知第三分局立德派出所警員黃若媙、鄭裕憲到場。

兩警到場後，吳女不願讓警方查看聊天內容，但警方發現，吳女要匯款的帳號疑為詐騙帳戶，花了一番心力苦口婆心勸說後，吳女才又打消匯款念頭，還自嘲「我就是太容易相信別人」，隨後向警方道謝後，離開銀行。

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常常利用「假交友」、「假投資」方式騙取錢財，提醒民眾，當未曾謀面的網友稱「要借錢」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線諮詢，小心求證才能守護荷包萬全。

台中市吳姓熟女上周才被歹徒詐騙，警方及時阻止，未料前天吳女又被騙到銀行要匯款，被行員認出後，通報警方到場阻詐。圖／讀者提供
台中市吳姓熟女上周才被歹徒詐騙，警方及時阻止，未料前天吳女又被騙到銀行要匯款，被行員認出後，通報警方到場阻詐。圖／讀者提供
台中市吳姓熟女上周才被歹徒詐騙，警方及時阻止，未料前天吳女又被騙到銀行要匯款，被行員認出後，通報警方到場阻詐。圖／讀者提供
台中市吳姓熟女上周才被歹徒詐騙，警方及時阻止，未料前天吳女又被騙到銀行要匯款，被行員認出後，通報警方到場阻詐。圖／讀者提供

詐騙集團 印尼

延伸閱讀

東京奧運在即 紐西蘭運動員開始接種COVID疫苗

變種病毒變數雖多 英仍繼續開放

怒批厄文請假行為 名嘴：你需要多少個人時間？

刷數據被批毫無意義 衛少：奪冠也不會改變我的人生

相關新聞

檢察長調動檢察官論壇發燙 法務部：不宜散布不實言論

針對檢察官論壇近日留言，被基層檢察官認為與檢察長人事調動有關，法務部官員今天表示，歡迎檢察官提供任何寶貴建議，法務部長蔡...

影／熟女30天被詐徒鎖定2次 警到場認出「別再上當」

台中市已婚吳姓熟女上月中旬才被歹徒假冒英國紳士鎖定，以寄送禮物為由，要吳女匯款7萬，但及時被警方制止，未料前天警方又接獲...

幫派競逐 台南警局長方仰寧：執法要讓民眾有感

台南市警察局長方仰寧走訪台南市警四分局育平派出所及交通分隊，與基層員警實施經驗座談活動，方對於員警前些日子積極因應安平地...

肅槍首日告捷！仁武槍擊釀4傷 高雄警破地下兵工廠

高雄市仁武區13日凌晨傳出槍響，造成4人中彈受傷，警方宣示全力肅槍，高雄市新興分局首日率先告捷，破獲位於屏東的改造槍枝工...

黑吃黑遭擄 警救人1嫌墜樓亡

宜蘭王姓男子疑因毒品黑吃黑糾紛，前天凌晨遭仇家連姓男子押到新北汐止某大樓囚禁凌虐，宜蘭警方前天傍晚跨轄破門攻堅救出肉票，...

高雄仁武槍擊案／謝嫌落網 檢方訊後聲押

高雄市仁武區大景二街某車業公司前天凌晨發生槍擊案，造成4人中彈受傷，警方昨天於新興區逮捕其中1名涉案謝姓嫌犯，晚間7時許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。