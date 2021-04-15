影／熟女30天被詐徒鎖定2次 警到場認出「別再上當」

台中市已婚吳姓熟女上月中旬才被歹徒假冒英國紳士鎖定，以寄送禮物為由，要吳女匯款7萬，但及時被警方制止，未料前天警方又接獲行員通報，吳女又出現要匯款給一名印尼籍的網友，稱該名網友受傷需要醫藥費13萬，吳女不疑要匯款，警方到場時，眼尖認出「又是妳，別在上當了」，提醒吳女下次匯款前，務必確認對方身分，以免受騙。

據查，吳姓女子（48歲）在網路認識歹徒假冒的英國網友史密斯，歹徒在網路上向吳女示好，謊稱有買手機、化妝品等禮物，要送給吳女，但需繳交稅金7萬餘元，吳女不疑在上月18日時，前往銀行匯款，被行員察覺有異，通知警方到場，在警方的勸阻下，吳女打消匯款念頭。

未料吳女前天又到同間銀行，向行員透露，因為印尼的一個朋友車禍受傷，需要一筆醫藥費13萬多元，所以到銀行辦理匯款，當時行員一眼就認出吳女「很眼熟」，想起是之前才協助警方阻詐的對象，所以趕緊通知第三分局立德派出所警員黃若媙、鄭裕憲到場。

兩警到場後，吳女不願讓警方查看聊天內容，但警方發現，吳女要匯款的帳號疑為詐騙帳戶，花了一番心力苦口婆心勸說後，吳女才又打消匯款念頭，還自嘲「我就是太容易相信別人」，隨後向警方道謝後，離開銀行。