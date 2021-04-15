幫派競逐 台南警局長方仰寧：執法要讓民眾有感

台南市警察局長方仰寧走訪台南市警四分局育平派出所及交通分隊，與基層員警實施經驗座談活動，方對於員警前些日子積極因應安平地區幫派公開活動付出與努力表達慰勞與嘉勉，並期許年輕的員警要做個聰明的警察，用同理心來處理民眾的事務。

方仰寧昨天下午4點多和員警座談，他表示，近年來台南市開始大幅發展，相較於其他直轄市土地發展空間龐大，龐大利益引起不同勢力的覬覦並結合當地勢力交相競逐，使地區社會衝突事件頻傳，治安不平穩現象易發生，是地區警察應列入介入關心的事項，也凸顯更需要提早啟動地區清查與查緝等超前部署，不得讓不良聚合與幫派滲入地區，來維持治安平穩相當重要。

方仰寧說，警察無法單打獨鬥，如家暴或騷擾所引發殺人個案，要發揮市府團隊力量，並善用跨局處跨域平台力量，增進橫向聯繫主動出擊，才能全面避免更多民眾被害事件發生。