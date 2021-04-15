聽新聞
test
0:00 / 0:00
肅槍首日告捷！仁武槍擊釀4傷 高雄警破地下兵工廠
高雄市仁武區13日凌晨傳出槍響，造成4人中彈受傷，警方宣示全力肅槍，高雄市新興分局首日率先告捷，破獲位於屏東的改造槍枝工廠，查獲金牛座槍枝1支、改造大型鋼管槍1支、改造槍枝半成品2支及子彈25顆、砂輪機、黑色火藥2罐等工具，今將涉案潘姓男子移送屏東地檢署偵辦。
打零工維生的潘男因犯毒品案件遭屏東地方法院通緝，但潘對於改槍熱情不減，通緝期間鍾情在租屋處改槍、裝填子彈，新興分局與屏東縣警局科偵隊獲報後共組專案小組，昨見時機成熟，持搜索票至潘男屏東縣內埔鄉租屋處攻堅，還在熟睡的潘男被大批警力嚇傻，只能乖乖就範。
警方調查發現，潘的租屋處雖小，但改造工具不少，除已完工的仿巴西金牛座槍枝外，還有1把改造大型鋼管槍，另有槍枝半成品2支、子彈25顆以及砂輪機、黑色火藥等材料，小小民宅如同小型兵工廠，警方另在屋內查扣安非他命3包，全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、毒品通緝等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
新興警分局長戴台捷強調，本案後續將繼續擴大清查、追溯槍枝來源，同時也將遵循「對外杜絕來源、對內全面查緝」原則，持續掃蕩槍械改造工廠，追查相關犯嫌及槍械供給流向及來源，以淨化社會治安，守護民眾安全的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言