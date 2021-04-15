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肅槍首日告捷！仁武槍擊釀4傷 高雄警破地下兵工廠

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市仁武區13日凌晨傳出槍響，造成4人中彈受傷，警方宣示全力肅槍，高雄市新興分局首日率先告捷，破獲位於屏東的改造槍枝工廠，查獲金牛座槍枝1支、改造大型鋼管槍1支、改造槍枝半成品2支及子彈25顆、砂輪機、黑色火藥2罐等工具，今將涉案潘姓男子移送屏東地檢署偵辦。

打零工維生的潘男因犯毒品案件遭屏東地方法院通緝，但潘對於改槍熱情不減，通緝期間鍾情在租屋處改槍、裝填子彈，新興分局與屏東縣警局科偵隊獲報後共組專案小組，昨見時機成熟，持搜索票至潘男屏東縣內埔鄉租屋處攻堅，還在熟睡的潘男被大批警力嚇傻，只能乖乖就範。

警方調查發現，潘的租屋處雖小，但改造工具不少，除已完工的仿巴西金牛座槍枝外，還有1把改造大型鋼管槍，另有槍枝半成品2支、子彈25顆以及砂輪機、黑色火藥等材料，小小民宅如同小型兵工廠，警方另在屋內查扣安非他命3包，全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、毒品通緝等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

新興警分局長戴台捷強調，本案後續將繼續擴大清查、追溯槍枝來源，同時也將遵循「對外杜絕來源、對內全面查緝」原則，持續掃蕩槍械改造工廠，追查相關犯嫌及槍械供給流向及來源，以淨化社會治安，守護民眾安全的生活環境。

警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具。記者張議晨／翻攝
警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具。記者張議晨／翻攝
警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具，並將涉案潘嫌移送屏東地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝
警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具，並將涉案潘嫌移送屏東地檢署偵辦。記者張議晨／翻攝
警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具。記者張議晨／翻攝
警方在潘嫌租屋處查扣多種槍枝成品、半成品與改造工具。記者張議晨／翻攝

屏東縣 槍枝 毒品

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