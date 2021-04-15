肅槍首日告捷！仁武槍擊釀4傷 高雄警破地下兵工廠

高雄市仁武區13日凌晨傳出槍響，造成4人中彈受傷，警方宣示全力肅槍，高雄市新興分局首日率先告捷，破獲位於屏東的改造槍枝工廠，查獲金牛座槍枝1支、改造大型鋼管槍1支、改造槍枝半成品2支及子彈25顆、砂輪機、黑色火藥2罐等工具，今將涉案潘姓男子移送屏東地檢署偵辦。

打零工維生的潘男因犯毒品案件遭屏東地方法院通緝，但潘對於改槍熱情不減，通緝期間鍾情在租屋處改槍、裝填子彈，新興分局與屏東縣警局科偵隊獲報後共組專案小組，昨見時機成熟，持搜索票至潘男屏東縣內埔鄉租屋處攻堅，還在熟睡的潘男被大批警力嚇傻，只能乖乖就範。

警方調查發現，潘的租屋處雖小，但改造工具不少，除已完工的仿巴西金牛座槍枝外，還有1把改造大型鋼管槍，另有槍枝半成品2支、子彈25顆以及砂輪機、黑色火藥等材料，小小民宅如同小型兵工廠，警方另在屋內查扣安非他命3包，全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、毒品通緝等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。