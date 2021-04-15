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高雄仁武槍擊案／謝嫌落網 檢方訊後聲押

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市仁武區大景二街某車業公司前天凌晨發生槍擊案，造成4人中彈受傷，警方昨天於新興區逮捕其中1名涉案謝姓嫌犯，晚間7時許依法送辦，橋頭地檢署漏夜訊問後，晚間12時許向橋頭地方法院聲請羈押。

據了解，這名謝姓男子（41歲）在網路上綽號為「華哥」，平時自稱「高利華」，因為綽號「蔡小小」的女子在臉書留言批評許姓前男友，謝男也留言揶揄許男，被許的朋友王姓男子看到，打電話要謝男刪除留言，2人才爆口角，疑是槍擊案的導火線。

槍擊案發生後，警方查出謝男可能涉案，昨天凌晨至謝男家中逮捕到案，昨天晚間7時許依法送辦，檢方花4小時訊問後向橋院聲押。

據悉，謝與王口角後，謝的朋友為挺他，前天才找人一起去王經常聚集的車業公司開槍，不過警方目前還未緝獲開槍、開車衝撞車業公司鐵門的人及凶槍，繼續追查釐清案情。

高雄市仁武區前天發生槍擊案，4人中彈受傷，其中疑似主嫌之一的謝姓男子昨天遭逮，檢方訊後聲押。記者陳玫伶／翻攝
高雄市仁武區前天發生槍擊案，4人中彈受傷，其中疑似主嫌之一的謝姓男子昨天遭逮，檢方訊後聲押。記者陳玫伶／翻攝

槍擊 高雄市

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