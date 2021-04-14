澎檢警查獲陸船逾500公斤毒品 3船員聲押獲准

澎湖檢警聯手在澎湖外海攔獲一艘仿照台灣船型的大陸「閩惠漁」漁船，在船上搜出二級毒品安非他命216公斤與愷他命298公斤，共計超過500公斤，將涉案3名大陸船員聲押獲准。

澎湖地檢署今晚發布新聞指出，檢警最近接獲情資，有不法集團將自大陸運輸毒品至澎湖，在報請澎湖地檢署，檢察長李嘉明至為重視，指派主任檢察官朱華君與澎湖刑大、海巡與岸巡等組成專案小組全力展開偵辦後，昨天會同澎湖海巡隊搭乘巡防艇，冒著風浪出海查緝。

昨天晚間近10時許，警方查緝人員在澎湖海峽中線發現一艘船型與台籍漁船相似的大陸「閩惠漁00185」號行跡可疑，攔截上船登檢，在船艙發現有二級毒品安非他命216公斤與三級毒品愷他命298公斤，將涉嫌的3名大陸船員今晚移送地院聲押獲准。

檢方指出，這起陸船走私毒品案，疑似準備在海上交貨，在海上持續監控，卻因海象惡劣未見有漁船出面接應，檢警查緝人員並未逮獲接應的漁船，今天將人船一併查扣押返，持續向上溯源 ，追查有無共犯與毒品流向。