男子身上飄毒味 新莊警網回馬槍逮人送辦

新莊警分局今天表示，員警巡邏時查覺吳姓男子眼神有異，且身上飄散毒品臭味，回頭盤查，吳男涉抗拒而與警扭打，被制伏後，在他身上查獲1包安非他命，訊後依毒品等罪嫌送辦。

警方指出，從事粗工的29歲吳姓男子體格壯碩，12日晚間涉向毒販購買1包約17公克重的安非他命後，就大剌剌地把毒品塞在牛仔褲口袋，再帶著26歲的女性友人外出吃飯。

警方表示，吳男兩人步行經過新莊區福樂街118巷時，正好遇員警巡邏經過，員警查覺兩人眼神相當不自然，於是回馬槍將警用機車掉頭攔下兩人盤查，當場就聞到吳男身上散發濃濃毒品味道，並在吳男口袋看到1大包白色粉末。

警方指出，吳男涉持毒露餡後想丟棄毒品逃跑，當場與員警發生扭打，經警方噴灑辣椒水後予以制伏，現場查扣1包安非他命、重約17.89公克。經帶回警局偵訊，吳男被依妨害公務及毒品等罪嫌移送法辦。