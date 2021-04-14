瑪莎拉蒂不要了！北投槍手開三槍示威 開車還前妻遭拒
台北市北投區中央北路上的台北市媽祖文化協會，本月10日遭幫派成員楊姓男子、郭姓男子開三槍示威，郭男駕駛前妻的瑪莎拉蒂作案後，開車要還給前妻遭拒，車輛遭警方查扣後，前妻通知不到案也不要車，警方找來拖吊車，移置車輛返還給郭母，持續鎖定追捕2名犯嫌。
據悉，北聯幫堂口近日疑似因成員內訌遭開槍，槍手楊姓男子在幫派內為大哥的左右護法之一，擔任武官角色，疑因旗下小弟與其他成員有糾紛，出面幫忙出頭。
郭姓男子也為幫派成員，平日駕駛前妻名下的瑪莎拉蒂代步，作案前後均駕駛要價至少4百萬的進口轎車，犯案後開車要返還給前妻遭拒絕，把車子棄置在下巴八仙偏僻產業道路。
警方昨日查扣車輛採證後通知車主，她不到案，僅郭母到案聲稱不知兒子行蹤，今天車輛移置返還給郭母。檢警指出，全案持續追捕楊男、郭男行蹤，釐清犯案原因。
本月10日早上10時許，楊、郭2人駕駛一輛瑪莎拉蒂至堂口附近停車，徒步走上二樓堂口找人，發現無人在屋內，走下樓站在對街的咖啡店外，1人涉朝2樓堂口玻璃開兩槍，導致玻璃破損，另一人涉嫌對空鳴一槍，隨即駕車離開現場。
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